4.100 empresas almerienses piden ayudas para comercio y hostelería

sábado 08 de mayo de 2021 , 20:45h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Las pymes comenzarán a cobrar en mayo los incentivos, que se resolverán en menos de dos meses gracias al uso de 35 robots que resolverán cada expediente en 30 minutos





La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha recibido un total de 53.796 solicitudes de pymes andaluzas a sus ayudas de 3.000 euros dirigidas al pequeño comercio, la artesanía y establecimientos de restauración, de las cuales 4.116 han sido presentadas por empresas de la provincia de Almería. El plazo se abrió el pasado 7 de abril y se cerró ayer, 6 de mayo, con 28.711 solicitudes correspondientes al pequeño comercio y la artesanía, de las que 2.196 proceden de Almería, y 25.085 peticiones procedentes de la hostelería, 1.920 de empresas almerienses.



La previsión del Ejecutivo autonómico es comenzar a abonar este mismo mes de mayo los incentivos a medida que se vayan resolviendo y el pago será del 100% de la cuantía. El departamento que dirige Rogelio Velasco ha aplicado una serie de medidas encaminadas a agilizar y simplificar tanto el proceso de solicitud como el de tramitación, con el fin de que todo el procedimiento se pueda resolver en tiempo récord y los destinatarios reciban lo antes posible estos recursos públicos, financiados con Fondos FEDER. Para ello, a los interesados tan solo se les ha exigido rellenar el formulario y presentarlo telemáticamente, de forma que para la acreditación de los requisitos que exige la normativa europea en la gestión de sus fondos se está utilizando por primera vez la tecnología RPA (siglas en inglés de Robotic Process Automation) mediante el cruce de bases de datos.



Estas subvenciones suman 132,4 millones, de los que al comercio minorista y al sector de la artesanía se les asigna una cuantía de 79,2 millones, mientras que la hostelería andaluza, concretamente los establecimientos de restauración, cuenta con un presupuesto de 53,2 millones. En las dos modalidades se concederán 3.000 euros por solicitud en régimen de concurrencia no competitiva, es decir por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado. En el caso de haber sido beneficiario de la ayuda de 1.000 euros procedente de la Consejería de Empleo, la cuantía a percibir sería de 2.000 euros.



Para optar a estos incentivos se ha eliminado la incompatibilidad con los concedidos por el Gobierno central por cese de actividad y con las ayudas de 1.000 euros a autónomos para mantener su actividad otorgadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Con esta decisión, se logra que el apoyo llegue a más pymes de comercio, artesanía y hostelería, a las que se les aportará mayor solvencia económica.



Robots para acelerar la tramitación



Con el fin de agilizar la tramitación y la resolución de las ayudas, la Consejería de Transformación Económica ha reforzado estas labores con 19 nuevos interinos y con la puesta en marcha de un sistema robotizado basado en la tecnología RPA, que permite la consulta de información y la lectura documental a través de procesos automatizados. Con un presupuesto de 78.650 euros, se han contratado 35 robots para afrontar con solvencia el elevado volumen de solicitudes recibidas, ofreciendo las debidas garantías exigidas en el proceso, minimizando los errores y asegurando la posterior recuperación de los fondos a través del proceso de verificación y certificación del gasto.



Estos 35 ordenadores están realizando las funciones encomendadas durante 24 horas los siete días de la semana. Por cada expediente, el robot realiza unas 20 operaciones para comprobar un total de 31 requisitos, con un tiempo estimado de unos 30 minutos. En conjunto, los 35 equipos llevarán a cabo, una vez finalizado el proceso, 1,07 millones de operaciones (30.743 por robot). La Consejería prevé culminar todo el proceso de resolución antes del periodo establecido de dos meses.



Dotar de liquidez a las pymes



Las subvenciones tienen como finalidad dotar de liquidez a las pequeñas empresas y se destinarán a compensar los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de este año para adquirir materias primas y existencias, abonar alquileres, suministros (agua, electricidad, telefonía y gas) y gastos de personal.



Estas ayudas directas también se podrán emplear para pagar los servicios de limpieza, seguros, seguridad, mantenimiento y reparación de vehículos relacionados con la actividad o para sufragar medidas protectoras y equipamiento necesario para hacer frente a la COVID-19 (mamparas, equipos de protección o test), entre otros conceptos.



Estos incentivos están dirigidos a las pymes, es decir, empresas con una plantilla inferior a los 250 trabajadores y una facturación no superior a los 50 millones o bien un balance inferior a 43 millones. Estas pequeñas y medianas empresas han de estar encuadradas en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes a los sectores de comercio y restauración. En el caso de las pequeñas y medianas empresas artesanas, deberán estar inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía.



Entre otras condiciones exigidas, se encuentran la de contar con el domicilio fiscal en Andalucía, desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y mantenerla vigente hasta que se presente la solicitud. Asimismo, estas pymes tendrán que acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por la pandemia de al menos un 20% en 2020 respecto a 2019 y demostrar que no se encontraban en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.