Deportes Los roqueteros de Galosport ganan 9 medallas en Atletismo y Triatlón sábado 08 de mayo de 2021 , 20:49h



El Club Galosport, viene en las últimas semanas desarrollando una actividad intensísima, con notable éxito. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana participaba en competiciones en tres localidades distintas. A la primera de ellas, el Campeonato de Andalucía de Atletismo Master en pista, el club roquetero desplazaba el pasado sábado a siete atletas hasta la Ciudad deportiva de Carranque (Málaga), consiguiendo un total de ocho medallas en distintas disciplinas atléticas, siete de ellas en modalidad femenina. Los resultados tienen un mérito extra al tratarse del debut de la sección de Atletismo del club en competiciones de este tipo.



Para la jornada del domingo, varios triatletas participaron en el Triatlón de Zújar (Granada), logrando una meritoria tercera posición femenina en la modalidad por equipos.



El mismo domingo, Galosport afrontaba el II Duatlón de menores “Ciudad de Tíjola”, perteneciente al Circuito Andaluz, donde estuvo representado por un multitudinario grupo de 40 jóvenes corredores, que, como siempre, disfrutaron y brillaron en esta modalidad deportiva.



Estos magníficos resultados confirman una muy buena racha del Club, que la pasada semana ya anunciaba la clasificación de siete de sus jóvenes corredores de la sección de Trail, entre los elegidos para representar a la provincia de Almería durante el próximo Campeonato de Andalucía. El concejal responsable del Área municipal de Deportes y Tiempo Libre de Roquetas de Mar, José Juan Rubí, ha querido felicitar públicamente a los diferentes equipos de corredores, por sus recientes demostraciones de pundonor y resistencia, “así como agradecer a toda la familia Galosport el atraer a niños y familias de Roquetas a unas actividades tan saludables como la práctica del Atletismo y las Carreras de Montaña”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

