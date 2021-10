Capital A licitación el nuevo contrato para la web municipal martes 12 de octubre de 2021 , 09:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En esta nueva contratación, además de dar continuidad al portal web corporativo, el Ayuntamiento pretende aunar en una misma plataforma la gestión y tratamiento del Portal de Transparencia Municipal



La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de los servicios de alojamiento, desarrollo, publicación, gestión completa, mantenimiento y soporte del portal web corporativo del Ayuntamiento de Almería, con un presupuesto base de licitación de 65.340 euros y un periodo de tres años.



Este contrato pretende dar continuidad a la puesta en marcha y desarrollo del portal web municipal www.almeríaciudad.es, renovado en 2018 con el objetivo de acercar la gestión municipal al ciudadano y hacer de esta página una herramienta útil para los usuarios y mucho más accesible.



Según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, “el objetivo es seguir avanzando en la planificación y gestión municipal con ayuda de las nuevas tecnologias, aunando además en este contrato los servicios, también a punto de expirar, referidos al portal de transparencia. En ese objetivo, el portal web constituye una herramienta de interacción entre los usuarios y el Ayuntamiento de Almería donde obtener información acerca de la organización, funcionamiento y celebración de los servicios que presta. Esa interacción es una vía de comunicación necesaria, cada día más demandada, y que el Ayuntamiento de Almería desea mantener y potenciar.



“El Ayuntamiento de Almería se plantea la necesidad de mantener un entorno web dinámico, fiable y participativo, que sea útil y eficaz para el ciudadano. Es necesario tener en cuenta las opciones de garanticen su funcionamiento, tales como estabilidad, conectividad, rendimiento, accesibilidad y operatividad desde cualquier tipo de dispositivo móvil”, ha explicado, recordando que a través del nuevo contrato “se incorporarán mejoras que se han comprometido, como así trasladamos en el último pleno, con los grupos de la oposición”.



El plazo de ejecución de este nuevo contrato, ahora a licitación, será de tres años a contar desde el 1 de abril de 2022, y podrá ser prorrogado por el plazo de hasta dos años, por períodos anuales.



Otros acuerdos

Otros asuntos también aprobados son el acuerdo provisional de subvenciones relativas a entidades asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter social correspondiente al ejercicio 2021, por importe total de 50.000 euros.



Cuarenta y cuatro asociaciones y colectivos serán beneficiarios, según la relación que acompaña la propuesta, de estas subvenciones concedidas en cuantía que oscila entre los 300 y los 2.000 euros.



Se ha adjudicado también el contrato menor para el suministro de equipamientos de diagnóstico y asistencia veterinaria para el Centro Municipal Zoosanitario, a la mercantil 'Meigo Innovación, S.L.', por importe de 5.432,90 euros. Entre el material que será suministrado a través de este contrato se incluye un ecógrafo de diagnóstico por imagen ultrasonidos, una mesa de exploración o un limpiador dental de ultrasonidos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

