Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar 78.000 almerienses solicitan la ayuda de 200 euros para rentas bajas martes 11 de abril de 2023 , 13:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 78.127 almerienses han solicitado a la Agencia Tributaria la ayuda de 200 euros para mitigar los efectos de la subida de precios para personas con rentas más bajas. El plazo de solicitud de este cheque se abrió el pasado 15 de febrero y concluyó el 31 de marzo, y ha tenido como destinatarios trabajadores, autónomos y desempleados con rentas inferiores a 27.000 euros y cuyo patrimonio --descontando la vivienda habitual– no rebase los 75.000 euros. El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha recordado que el plazo de pago por parte de la Agencia Tributaria es de tres meses a partir del cierre del plazo. De esta forma, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley que regula esta ayuda, los almerienses beneficiarios podrán disponer de este apoyo económico en el primer semestre del año. Como en el caso de la anterior ayuda de 200 euros y según recoge el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, el objeto de este nuevo pago único es disminuir el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania en situaciones de vulnerabilidad económica no cubiertas por otras prestaciones de carácter social. Se establece, además, el requisito de que ninguno de los convivientes mencionados fuese en 2022 administrador de una sociedad activa, ni titular de acciones o participaciones no cotizadas. Será la Agencia Tributaria quien compruebe que los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos para la presente convocatoria. Una vez que se complete la verificación de los datos, las familias recibirán la ayuda de 200 euros en forma de pago único en su cuenta bancaria. La ayuda 2023 de 200 euros se solicitó, por parte de estos más de 78.000 almerienses, exclusivamente de forma telemática en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los solicitantes tenían que estar dados de alta en el servicio de [email protected] o disponer del certificado electrónico para tramitar la solicitud. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

