98.847 euros la modernización digital de asociaciones de comerciantes

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha concedido 98.847 euros en ayudas para impulsar el asociacionismo comercial y promocionar y dinamizar el pequeño comercio en cinco asociaciones de la provincia. En concreto a la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto Almería Centro, 29.887€, a la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox-Valle del Almanzora 20.955,51€, a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Adra 18.806,30€, a la Asociación de Comerciantes y Empresarios Huercalenses 8.440€ y a la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada 13.216€. El delegado Amós García Hueso ha hecho entrega de estas ayudas, "unos incentivos que facilitarán la labor de apoyo y fomento del comercio que realizan las asociaciones del importante sector comercial en Almería y que mejorarán la competitividad del pequeño comercio y la revitalización del centro de estas localidades", tal y como ha explicado el delegado. García Hueso ha destacado que "el Gobierno andaluz está al lado de las empresas comerciales, actividades clave para nuestra economía que habéis pasado por momentos muy difíciles, acusando un fuerte impacto durante la pandemia del que aún os estáis recuperando". El delegado ha asegurado que "con vuestra labor contribuís también a revitalizar los centros históricos de ciudades y municipios, darles vida a los barrios, atraer el turismo, poner en valor nuestro patrimonio y fijar la población en el mundo rural". Además, les ha agradecido su labor "por actuar como correa de transmisión de las herramientas que desde las administraciones ponemos a su alcance para que sus negocios sean cada vez más prósperos y para que generen más empleo". El delegado ha mantenido una reunión de trabajo con las asociaciones donde se han analizado las actuales debilidades que registra el sector y donde "se han visto las posibles actuaciones que se pueden llevar a cabo a través de las ayudas que se han entregado", tal y como ha explicado García. Esta línea apoya proyectos de asociaciones y federaciones de comerciantes, asociaciones promotoras de Centros Comerciales Abiertos y asociaciones de artesanos. La cuantía de la ayuda que se entrega es de 98.847 para respaldar actuaciones de dinamización del comercio, acciones de fidelización de la clientela, la celebración de jornadas, talleres o acciones formativas y proyectos de modernización digital. Estas ayudas se dirigen a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes minoristas, sin ánimo de lucro, domiciliadas en Andalucía. Hay dos modalidades: por una parte están las entidades que no son promotoras de Centros Comerciales Abiertos reconocidos o en proyecto. Por otra, para las que sí son promotoras de Centros Comerciales Abiertos, siempre y cuando hayan obtenido el reconocimiento oficial como CCA conforme al procedimiento establecido por la Junta de Andalucía (Orden 7 de mayo de 2010; BOJA número 96, de 19 de mayo). Actualmente Almería cuenta con cuatro Centros Comerciales Abiertos con más de 400 establecimientos asociados. Son Almería Centro, reconocido en 2010; el Centro Comercial Abierto de Adra, que se reconoció en 2013; el CCA de Cuevas del Almanzora, con reconocimiento oficial también en 2013; y el más reciente, reconocido en 2017, el Centro Comercial Abierto 'El Arriero' de Albox.

