Almería Ampliar ¡A por los 35 grados en Almería! Salud ha activado el plan de altas temperaturas Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 21 de mayo de 2024 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha previsto que los termómetros se disparen a final de semana cuando pase la dana que se encuentra sobre la península. Según la AEMET, hoy martes se alcanzarán los 30 grados en algunos puntos de la provincia. Activación del plan de altas temperaturas Con esta situación, Salud ha activado el plan de altas temperaturas. Este plan de prevención de efectos por altas temperaturas está previsto que se extienda hasta el mes de septiembre. Está dirigido a personas mayores, enfermos crónicos, personas que toman algún tipo de medicamento, lactantes y menores de 4 años. Los expertos sitúan la temperatura umbral, a partir de la cual hay posibilidad de que aumente la mortalidad por calor en nuestra provincia, en 35,5 grados. En zonas como Nacimiento y Tabernas, esta temperatura será incluso superior. Primeros rayos de sol y recomendaciones El termómetro nos da un respiro de momento y los almerienses han aprovechado para tomar los primeros rayos de sol de la mañana, pasear, disfrutar de juegos y conversaciones con seres queridos. Los más atrevidos incluso se han dado un buen chapuzón. Entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, sobre todo a la luz directa, la hidratación es lo más importante. Se recomienda comer sano, seguir una dieta adecuada con mucha fruta y verdura. Historial de olas de calor en Almería En 2023, la provincia de Almería sufrió tres olas de calor. Este año, las previsiones indican que podríamos enfrentar temperaturas similares o incluso superiores, lo que ha llevado a la activación temprana del plan de prevención. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.