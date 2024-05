Almería Ampliar Atasco kilométrico para entrar en Almería desde el Poniente Mucha paciencia y rutas alternativas han sido las únicas soluciones martes 21 de mayo de 2024 , 14:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las retenciones en la Autovía del Mediterráneo a la altura de Almería capital han sido importantes durante toda la mañana. Los atascos han provocado que se tarde hasta hora y media en recorrer los 10 kilómetros que separan Aguadulce de la capital. La situación ha sido descrita como una 'auténtica locura'. Accidente en Aguadulce A primera hora, un accidente de cuatro coches a la entrada de los túneles de Aguadulce ha generado un importante atasco. Las retenciones han superado los 10 kilómetros, colapsando el tráfico incluso en el propio Aguadulce. Los vehículos intentaban entrar en la autovía o utilizar la Nacional 340, que también ha sufrido momentos de gran colapso. A partir de las 10 de la mañana, el atasco se ha trasladado a la variante de Almería. Esto se ha debido al inicio de las obras y al desvío del tráfico en el viaducto del Barranco Caballar. Los conductores han experimentado kilómetros de retenciones durante toda la mañana en la autovía. Obras en el viaducto del Barranco Caballar Las obras en el viaducto del Barranco Caballar han comenzado a causar problemas de tráfico desde las 10 de la mañana. El desvío del tráfico ha sido necesario, lo que ha generado largas retenciones. Los conductores han tenido que enfrentarse a una situación complicada en la Autovía del Mediterráneo. La situación en la autovía ha sido descrita como caótica por los conductores. Las retenciones han sido constantes y han afectado tanto a la entrada como a la salida de Almería. Los atascos han sido especialmente graves en la zona de Aguadulce y en el viaducto del Barranco Caballar. Impacto en la movilidad de Almería La movilidad en Almería se ha visto gravemente afectada por los atascos en la Autovía del Mediterráneo. Los conductores han tenido que buscar rutas alternativas para evitar las retenciones. La situación ha generado un gran malestar entre los usuarios de la autovía. Las autoridades han recomendado evitar la Autovía del Mediterráneo en la medida de lo posible. Se han sugerido rutas alternativas para minimizar el impacto de las retenciones. Los conductores han sido instados a tener paciencia y a planificar sus desplazamientos con antelación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.