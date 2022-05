Abascal y Olona vuelven a atribuir a la Junta competencias en inmigración y seguridad

lunes 16 de mayo de 2022 , 17:17h

Prometen dar solución desde el Gobierno andaluz aunque éste no tiene competencias en ninguna de las dos materias

El presidente de VOX y de la Fundación Disenso, Santiago Abascal, ha inaugurado este lunes en Almería la jornada sobre inmigración recordando que en España ha sido VOX quien, hace cuatro años, puso sobre mesa cuestión del debate político de la inmigración. “Con muchas dificultades, soportando la demonización de la casi totalidad de los medios de comunicación, con acusaciones de xenofobia y racismo”. Pero, ha recordado Abascal, “los españoles, primero los de Andalucía y después de otros lugares, han sentido que hablábamos de sus problemas, algo que no hacían otros partidos”.

Abascal, que ha aclarado que el discurso de VOX no es “desde la rabia, sino con datos y sobre la realidad”, ha explicado que el informe de la Fundación Disenso quiere ahondar en las causas y realidades de la inmigración ilegal.

El presidente de VOX ha recordado que este martes se cumple “un año de la invasión de Ceuta por parte de miles de personas que asaltaron la frontera, pasaron por encima de los guardias civiles y generaron sentimientos de zozobra e inseguridad en Ceuta durante semanas”.

Una realidad que, recuerda Abascal, “no ha cesado, como tampoco la llegada de pateras a las costas españolas”. “¿Y cómo lo celebra Sánchez? Abriendo las fronteras de Ceuta y Melilla y no protegiendo nuestras fronteras. No sabemos a qué responde la apertura de la frontera ni el cambio de posición sobre el Sáhara. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez encabeza un gobierno ilegítimo basado, sostenido y construido en la mentira desde el primer minuto de su gobierno”, ha señalado el presidente de VOX.

Un Gobierno que, a pesar de haber acreditado la vulneración de los derechos de los españoles, como señaló el Tribunal Constitucional, sigue sin dimitir y sin dar la palabra a los españoles. “Pedro Sánchez es un peligro para la seguridad nacional y para la integridad territorial de España y es un peligro para nuestras fronteras y el bienestar de los españoles. Acaba de entregar la cabeza de la directora del CNI a los separatistas en una prueba más de hasta dónde está dispuesto a llegar”.

Por eso, ha continuado Abascal, VOX piensa que “hay que mantener una distancia infinita con este Gobierno, ya que cualquiera que pacte con él sólo está alargando las penurias de los españoles y de su falta de libertad. Cualquiera que pacte con este gobierno se hace cómplice de este Gobierno”, ha dicho para, a continuación, pedir coherencia al Partido Popular: “Acabamos de escuchar que el número 3 del PP, el señor Bendodo, ha dicho que España es un estado plurinacional. Ya dijo el señor Feijóo que Galicia es una nación sin estado... Esas declaraciones que demuestran su poca fe en la nación tienen consecuencias. Porque cuando uno no cree en la nación no defiende sus fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende sus derechos y libertades y acaba pactando con cualquiera para obtener el poder”.

Antes de ceder la palabra a la candidata de VOX a la Junta de Andalucía, Abascal ha denunciado que cada vez más españoles sufren la inseguridad física y material, con el miedo cada vez más presente en sus vidas. Las políticas de igualdad han quedado en jaque por las políticas de inmigración masiva. No queremos ni la España del desasosiego ni de la los machetazos, sino una España tranquila, alegre, con seguridad y orden, sin velos, sin acoso a nadie por su orientación sexual. Una España regida por leyes civiles y no religiosas y que los responsables de haber terminado con nuestra seguridad, paguen en las urnas más pronto que tarde”.

“Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente. Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles con tanta inseguridad como existe hoy”, ha señalado a continuación la candidata de VOX a la Junta de Andalucía, Macerena Olona, que ha recordado que nadie, hasta la llegada de VOX, se atrevía a combatir la supuesta superioridad moral de la izquierda y abrir debates como este de la inmigración.

“Si importas inseguridad tienes inseguridad. 20 millones de nigerianos en España no hacen España; hacen Nigeria. Y no tiene nada que ver con la nacionalidad ni la raza, sino con el origen y la cultura”, ha dicho Olona, que ha recordado el terrible caso de la mujer cristiana lapidada en Nigeria por supuestas blasfemias al Islam. “Si elevamos la voz frente a quienes consideran que la celebración del Día de la Toma es una exaltación de racismo, es porque esa fecha es histórica, a nivel europeo, porque supuso el triunfo de los valores occidentales y el fin de ocho siglos de invasión”, ha explicado.

Y, ha continuado, pese a que nunca como hoy la mujer sufre inseguridad en las calles españolas, “para la clase política, y desde luego los medios de comunicación sobornados, lo importante no es la victima, sino cuánta política pueden hacer con su drama, y para eso cuenta mucho más el perfil del autor”, ha dicho Olona, que ha apuntado dos ejemplos:

La brutal violación de la joven de Igualada y el asesinato en serie de hombres homosexuales, ambos con autor extranjero y que no han merecido la atención de los políticos ni los medios de comunicación. “Piensen ustedes que por una agresión inventada, como fue la del conocido como 'bulo del culo', tuvimos un comunicado del presidente del Gobierno, una rueda de prensa del ministro del Interior y la convocatoria de la comisión de delios de odio”.

Olona, que ha criticado que políticos de uno y otro signo desprecien el análisis de la realidad y cercenen, así, la perspectiva profesional por un puñado de votos, ha dejado claro que, “con VOX en San Telmo, todo va a cambiar en Andalucía y desde ahí, foco de esperanza para toda España”. “Si en esta legislatura lo que han hecho es aprobar por ley que los menas tendrán acceso preferente a todo tipo de ayudas, nosotros, con una política responsable y seria queremos conseguir que no sean nuestros hijos y nietos quienes se vean sometidos a una pena de destierro y tengan que abandonar Andalucía”.