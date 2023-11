Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Abraham Mateo es la estrella del Solazo Fest jueves 09 de noviembre de 2023 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vicco y su ‘Nochentera’, David Civera, K-Narias y Estela Trujillo completan esta primera tanda que anticipa una edición que volverá a ser la gran fiesta de la primavera Solazo Fest, uno de los festivales de música más esperados del año, ha desvelado este mediodía un avance de su cartel que promete una experiencia urbana y remember para los amantes de la música en directo. Con un cartel compuesto por artistas de ayer y hoy, la edición de 2024 de ‘El Festival de la Primavera de Almería’ cuenta como primeras confirmaciones a Abraham Mateo, Vicco, David Civera, K-Narias y Estela Trujillo. El primer festival del año en Almería, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo, volverá al Recinto de Conciertos del Ferial de Almería para comenzar la temporada con una selección de artistas que ofrecerá a los asistentes una experiencia única llena de música, diversión y convivencia, disfrutando del ocio en un entorno distendido. En su cuarta edición, Solazo Fest se consolida como uno de los dos festivales más importantes de Almería capital y el más importante de la primavera, rompiendo con la estacionalidad y alcanzando números nunca vistos antes en un evento cultural primaveral. ‘El Festival de la Primavera de Almería’, organizado por Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Costa de Almería y Kuver Producciones, se compondrá de un cartel con más de 60 artistas nacionales e internacionales de gran proyección, con el objetivo de reunir a miles de asistentes que compartirán convivencia y diversión durante más de cuarenta horas repartidas entre los tres días. El festival diurno más importante del año combina la música y el ocio, con más actividades lúdicas como una gran paellada, una barbacoa gigante, zona de recreo (Solazoland) y un recinto cuidado hasta el último detalle, así como zona de descanso con un formato de festival de día, que empezará a mediodía y está pensado para todas las edades. Hay que recordar que su primer cupo de lanzamiento de entradas para esta cuarta edición se agotó en tan solo unas horas. Actualmente, se encuentra activo un nuevo cupo a la venta en tanto en la página web oficial del festival www.solazofest.com y, de forma física, en la taquilla del Teatro Cervantes de Almería. Sobre los confirmados Abraham Mateo es hoy uno de los artistas españoles más innovadores de los últimos tiempos. Se mantiene como el cantante de mayor éxito a nivel internacional de la disquera Sony Music España. El carismático cantante y compositor, conocido por sus éxitos pegadizos y su increíble habilidad vocal, promete un espectáculo lleno de energía y emoción. Vicco ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su estilo único y su habilidad para fusionar diferentes estilos. Las cifras de ventas y streaming la avalan como una de las voces emergentes más interesantes del panorama actual, con seis discos de platino en su poder. Su actuación en el Solazo Fest promete ser una experiencia musical inolvidable: nadie podrá resistirse a bailar al ritmo de ‘Nochentera’. Con su carisma y talento innegables, David Civera ha sido una de las voces más reconocibles en la escena musical española y sigue recibiendo el cariño del público allá donde va. Su participación en el festival promete una actuación llena de nostalgia y éxitos atemporales. El dúo K-Narias, conocidas por su energía contagiosa y letras pegadizas y bailables, llevará su música llena de ritmo y alegría al escenario del Solazo Fest. Una actuación que revivirá los primeros años del reggaetón en España en el escenario de este festival almeriense con temas como “Y no te vistas que no vas” Estela Trujillo es una talentosa artista emergente de la música urbana que viene dejando su huella en la escena musical con su voz encantadora y letras bailables. Tras sus actuaciones en grandes festivales como Weekend Beach, su paso por Solazo Fest será una oportunidad para descubrir su flamenco flow, género en la que es referente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

