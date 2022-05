Acusan a Vox de inventarse los datos del informe de inmigración presentado en Almería

jueves 19 de mayo de 2022 , 07:53h

No se ajustan a la estadística del Ministerio del Interior según revelaron en el Congreso

Los datos que contiene el informe presentado por la Fundación Disenso en Almería sobre inmigración son falsos. Así de contundente fue la diputada socialista Gemma Araujo en el Congreso a la diputada alicantina afincada en Madrid, pero candidata de Vox a gobernar Andalucía, Macarena Olona, que protagonizó el acto junto al presidente de su partido, Santiago Abascal.

Aunque Noticias de Almería ya había informado ese mismo día en un amplio reportaje de los datos reales sobre inmigración y delincuencia, ha sido a raíz de una moción de Vox para "declarar la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra a través de los mismos flujos de inmigración ilegal hacia España, así como la creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país, como situación de interés para la seguridad nacional en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada y radicalización del terrorismo yihadista en España." donde ha sido desmentido de modo posterior los datos de su informe.

Araujo le recriminó lo que "hicieron el otro día en Almería, falsear datos que no vienen recogidos en el registro oficial del Ministerio del Interior. Lo que sí figura en ese registro es que en Andalucía, en 2021, los extranjeros investigados y detenidos son el 5,3 %, es decir, 20 puntos menos de los datos de los que ustedes, de manera intencionada, alardearon el otro día en el informe y que Andalucía ha reducido su tasa de criminalidad casi en dos puntos, considerándose a España uno de los países más seguros."

Olona, lejos de centrarse en su intervención en el objeto de la moción, pintó un futuro que desde Podemos resumieron así. "Usted ha traído aquí una macedonia en la que ha mezclado supuestas bandas latinas, supuestas bandas africanas, hechos de violaciones a menores y multiculturalismo." al tiempo que le recordaban que no había dicho "Ni una sola palabra sobre cómo reforzar el Comité Especializado contra el Terrorismo. Ni una sola palabra sobre el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, presentado este mismo año en el Ministerio de Igualdad, presentación a la que ustedes no se dignaron a acudir."

Desde ERC le ofrecieron otro dato, y es que "En Estados Unidos, la base de datos del terrorismo global de la Universidad de Maryland informó de un aumento del 320 % en el terrorismo de extrema derecha en Occidente entre 2013 y 2018."

Desde Ciudadanos fueron igualmente contundentes, y la diputada le respondió a la ultraderechista que "Desde el año 2017 solo han sido capaces de encontrar un suceso, que es este de Torre Pacheco, y tres tentativas, que para eso están los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueron capaces de prevenirlas; solo tres desde el año 2017 y estamos en el año 2022. Solo han encontrado un atentado terrorista, que todavía no está calificado de tal, y tres intentos, que evidentemente fueron abortados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el problema, señora Olona? ¿Dónde está? Dígamelo. Explíquemelo. Mezclan ustedes en su intervención los delitos comunes... (La señora Olona Choclán hace gestos negativos). Sí, ha mezclado usted los delitos comunes con el yihadismo, con los delitos terroristas. Lo mezclan todo. Pero ¿sabe qué pasa? Que esto ya no vale, ya no cuela."

Curiosamente desde Foro Asturias, donde la inmigración es residual y la presencia de musulmanes españoles o extranjeros, es ínfima, aplaudieron la iniciativa.

Desde el PP le indicaron a Olona que "La PNL que presenta VOX incide en la idea fuerza de mezclar la inmigración irregular con el riesgo de atentados terroristas. Miren, ni todos los menas son terroristas ni todos los menas son delincuentes; es más, señorías de VOX, me atrevería a decir que son personas buscando una segunda oportunidad, por lo que no creo que mezclar y generalizar sea ni justo ni necesario." En ese sentido el PP promovió una enmienda en el sentido de "

Proponemos instar al Gobierno de España a potenciar una inmigración regular, ordenada, vinculada a un contrato de trabajo y conforme a la normativa de la Unión Europea, reforzando con más medios humanos y materiales el gran trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el control de la infiltración de potenciales terroristas en el flujo de inmigración irregular, así como los casos de radicalización, con la finalidad de impedir la realización de atentados, así como dar cuenta de las actuaciones realizadas y de los peligros detectados de forma periódica en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista."