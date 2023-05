Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Adjudicada la adecuación del salón de usos múltiples que compatirán CEIP Freinet y CEEE Rosa Relaño martes 09 de mayo de 2023 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicación del contrato para las obras de adecuación como salón de Usos Múltiples (SUM) del salón de actos que compartirán el Centro Específico de Educación Especial (CEEE) CAI Sordos Rosa Relaño de Almería y el CEIP Freinet. La empresa Orthem Servicios y Actuaciones Medioambientales, SAU, será la encarga de realizar los trabajos por un importe de 232.484,62 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses desde el inicio de la obra. El CEEE Rosa Relaño comparte espacios con el colegio de educación infantil y primaria Freinet, en el que se integra el alumnado con discapacidad auditiva y desarrolla parte de su actividad escolar. Unos de estos emplazamientos compartidos es el SUM, el cual ha estado "en desuso" y se ha estado empleando "como almacén". La actuación consistirá en la reforma y adecuación de este salón para su uso por parte de ambos centros. Por un lado, se reacondicionarán y mejorarán los acabados interiores, tales como revestimientos, suelos y techo. Asimismo, se dotará a este espacio de sistemas especiales para la integración del alumnado con necesidades específicas, como es el bucle magnético. Por otro lado, se construirá una zona de aseos, un área de almacenaje y acceso secundario, en cumplimiento de la normativa de evacuación. Esta actuación cuenta con financiación europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19. Se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Abandono del salón de actos del CEIP Freinet