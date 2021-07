Adra renueva el parque infantil de Puente del Río

jueves 15 de julio de 2021 , 17:55h

Manuel Cortés: "Seguiremos trabajando para que nuestros niños y niñas disfruten de estos espacios lúdicos en óptimas condiciones"





El Ayuntamiento de Adra ha renovado el parque infantil de la barriada de Puente del Río, ubicado en la calle Toboso, que recientemente se ha recibido unos trabajos de mejora, con la sustitución y ampliación de los elementos de juego, y una renovación integral del suelo de caucho continuo y de la jardinería. Este espacio lúdico, además, luce un decálogo que lo hace único en la ciudad, con el que se fomenta la igualdad entre niños y niñas.



El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Parques y Jardines, y de Igualdad, José Crespo y Elisa Fernández, ha visitado este parque y ha subrayado que “desde este equipo de Gobierno seguiremos trabajando en la mejora de parques, tanto del núcleo urbano como de las barriadas”, asegurando que “para nosotros es fundamental que estos lugares de ocio para los más pequeños estén en óptimas condiciones”. Además, ha aplaudido la iniciativa de que este parque destaque por el decálogo no sexista, ya que “la educación es la base de todo, y es muy importante fomentar, desde la primera infancia, los valores de igualdad de género y de no discriminación”.





Juego y juguete ‘No sexista. No violento’

Así, la ciudad de Adra disfruta ya del primer parque del municipio catalogado como “igualitario”, con un decálogo recogido en un gran cartel que destaca diez premisas para el juego ‘No sexista, no violento’. El primer y segundo punto destacan que “no hay juguetes ni colores de niños o de niñas”. Este decálogo, además, aconseja a los más pequeños a “elegir juguetes que reflejen la diversidad de cada persona: somos iguales, somos diferentes” y pone en valor los juguetes “libres de prejuicios sexistas”. Por el contrario, hay mensajes que “rechazan” aquellos “juguetes, juegos y videojuegos violentos”. “Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que ignorar sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo”, reza el cartel.



La renovación de este parque, cuya inversión ha sido de casi 8000 euros financiados con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, está recogida dentro del Plan de Mejora de Parques de todo el término municipal de Adra, que continúa en la Fabriquilla del Vinagre, avenida Fundición; y en las 80 viviendas, calle Miramar, con una inversión municipal de casi 15.000 euros.