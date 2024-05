Almería Ampliar Afectaciones al tráfico en la autovía A-7 por obras Se producirá el corte total de la autovía entre los km 790 y 800 y el desvío alternativo se producirá por la carretera N-340A sábado 25 de mayo de 2024 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de mejora y modernización del túnel de Aguadulce en la autovía A-7, ubicado en el término municipal de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Estas obras cuentan con un presupuesto de 6,4 millones de euros (IVA incluido) y están enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea Next Generation. Con motivo de estos trabajos y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, desde las 8:00 hasta las 12:30 horas de este próximo domingo 26 de mayo, se producirá el corte total de ambas calzadas de la A-7 entre los km 790 y 800. Los vehículos se desviarán por la carretera N-340A, a la que se accederá mediante los enlaces situados en dichos km: 790 (Puerto de Almería) y 800 (Roquetas de Mar). Durante el corte, se llevarán a cabo las detonaciones necesarias para la realización del estudio de vibraciones, previo a los trabajos de excavación de las galerías con explosivos, para evitar así cualquier tipo de afección a las estructuras colindantes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

