Almería Ampliar Torrecárdenas acredita un año más el máximo galardón de la Organización Europea del Ictus El hospital almeriense consigue por tercer año consecutivo su nivel 'Diamante' por su “excelencia” en el abordaje del ictus después de ser el primer hospital público andaluz en conseguirlo en 2022 viernes 24 de mayo de 2024 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Unidad de Ictus del Hospital Universitario Torrecárdenas ha conseguido un año más su reacreditación con el distintivo nivel 'Diamante', que otorga la Organización Europea del Ictus por su “excelencia” en el abordaje y tratamiento de esta dolencia. Se trata del tercer año en el que se consigue este galardón. Durante los últimos cuatro trimestres el hospital almeriense ha conseguido superar todos los estándares para conseguir este reconocimiento. El hospital almeriense fue, en mayo del año 2022, el primer centro público andaluz en conseguir este galardón. Los hospitales de países cubiertos por la ESO (Organización Europea de Ictus) que capturan los datos del tratamiento en uno de los registros/bases de datos (RES-Q), aprobados previamente, son candidatos al premio 'Angels' de la ESO con base en las medidas de calidad descritas en el sistema de niveles. El director gerente del hospital referente de la provincia de Almería, Manuel Vida, ha felicitado a la Unidad del Ictus “que encabeza nuestro jede de Neurología, el doctor Jesús Olivares y nuestro supervisor de Enfermería Joaquín García, por mantener este logro que nos hace estar junto a los hospitales más punteros de Europa en este tipo de tratamientos” y ha destacado “el trabajo multidisciplinar donde también colaboran en este reconocimiento las unidades de Anestesia y Reanimación, Urgencias, Cuidados Intensivos y Radiología Intervencionista”. Por su parte, el jefe de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas, Jesús Olivares, ha señalado que “se trata de un logro de todos los profesionales implicados en la atención a los pacientes con ictus en nuestro centro hospitalario, por lo que hay que trasladarles nuestra enhorabuena a todos ellos por el gran trabajo realizado, que demuestra una vez más que los pacientes afectados de ictus son tratados con los mejores medios y medidas de calidad posible”. Para conseguir por primera vez este galardón en el año 2022, el hospital almeriense presentó datos de más de 30 pacientes con ictus consecutivos, datos aportados en RES-Q o el Registro SITS QR usando el protocolo previsto por la Organización Europea del Ictus. Según su desempeño respecto a distintas medidas, los hospitales participantes pueden ser considerados para el premio de nivel oro, platino o diamante. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.