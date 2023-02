Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Afectadas cinco personas en el incendio de una vivienda en Aguadulce sábado 18 de febrero de 2023 , 18:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta mañana, cinco personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios tras un incendio declarado en una residencia ubicada en la pedanía de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería). El servicio Emergencias 112 Andalucía informó a través de un comunicado que recibieron más de veinte llamadas alrededor de las 11:15 previniendo de humo saliendo de una residencia en el Paseo El Palmeral. Los vecinos no podían salir del edificio, debido al denso humo presente en las escaleras, y solicitaron ayuda por una mujer herida. La Sala Coordinadora activó inmediatamente a los Bomberos del Poniente, la Guardia Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 para enviar al lugar dos equipos médicos. Según las fuentes de los Bomberos, entre los afectados se encontraba la dueña del apartamento, que presentaba quemaduras en el muslo, mientras que el resto de los atendidos lo han sido por inhalación de humo. Además, un agente de la Guardia Civil resultó levemente afectado por inhalación de humo y se trasladó por sus propios medios a urgencias en prevención. Para combatir el incendio, la Sala Coordinadora ha desplegado dos camiones de extinción y otro dotado de escala del Consorcio del Poniente. Las causas del fuego no han sido reveladas, sin embargo, el apartamento ha quedado completamente afectado por el fuego. Debido a esto, los moradores no han podido regresar al lugar. Según las fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, ninguna otra vivienda colindante ha resultado afectada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.