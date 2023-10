Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Agua de calidad y para siempre Juanjo Segura Más artículos de este autor Por sábado 21 de octubre de 2023 , 09:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo dijo claro como el agua el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración de la conexión entre los depósitos de La Pipa y San Cristóbal: “Almería capital y provincia están protagonizando un salto clave para su desarrollo, bienestar y economía, racionalizando y optimizando mucho mejor un recurso vital como el agua”. Gracias a esta obra de más de 11,6 millones de euros, el agua desalada llegará a todos los barrios de la capital a través de una canalización de algo más de nueve kilómetros, atravesando prácticamente toda la ciudad, cumpliendo así una reivindicación social de hace casi dos décadas, a la que el Gobierno andaluz del Partido Popular ha dado respuesta. Una obra histórica que no sólo garantiza el suministro de agua de calidad a todos los almerienses. Vendrá además a evitar la sobreexplotación de acuíferos, como los Pozos de Bernal, que llevan años suministrando de agua a parte de la ciudad, y a cuidar el medio ambiente, gracias a una gestión más sostenible de nuestros escasos recursos hídricos. Una apuesta medioambiental que vamos a extender en Almería con la mejora del ciclo integral del agua y el desarrollo de nuevas infraestructuras, también comprometidas por el gobierno de Juanma Moreno, en el caso de Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla. En un momento de especial preocupación por la situación de sequía que afecta a gran parte del país que una de las capitales más secas de España, si no la más, tenga garantizado el suministro de agua es un privilegio que hay que valorar en su justa medida. Por eso, sorprende que aquellos que negaron, y siguen negando, los trasvases y nos metieron a chorro las bondades del agua desalada intenten ahora generar polémica con su precio porque, tal y como está la situación, lo caro no es tener que pagar más por el agua desalada, lo verdaderamente caro, y dramático, es no tener agua. Pero eso a ellos y ellas del partido socialista les da igual. Y si no recuerden qué fue del Plan Hidrológico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juanjo Segura Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería 23 artículos Todos los firmantes