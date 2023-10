Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Gratitud que ha emocionado al personal del Hospital Torrecárdenas Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por sábado 21 de octubre de 2023 , 09:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Paciente agradece al equipo de neurocirugía del Hospital Torrecárdenas por salvar la vida de su esposo Kim, una mujer estadounidense que reside en Almería, ha expresado su gratitud al equipo de neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas por el tratamiento ejemplar que recibió su esposo Thomas, quien sufrió una hemorragia subaracnoidea grave en junio. En un mensaje publicado en Twitter, Kim ha compartido una imagen con un texto en el que relata cómo los médicos lograron salvar la vida de Thomas, quien estuvo ingresado durante dos meses y medio en el hospital. Kim ha destacado la profesionalidad, la humanidad y la dedicación de todo el personal sanitario que atendió a su esposo. El Hospital Torrecárdenas ha agradecido las palabras de Kim y ha felicitado al equipo de neurocirugía por su labor. El hospital es el principal complejo sanitario de la provincia de Almería y un referente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Banco de Tiempo para estar con pacientes