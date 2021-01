Alcalde de Albox da positivo en Covid

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, ha dado positivo en coronavirus Covid-19 y ha pedido a los vecinos de su municipio que se cuiden mucho porque "es así y uno se contagia", aunque ha indicado que su esposa ha dado negativo, como está con él, se contagiará.

"He sido muy precavido, no he estado en fiestas, ni con gente encerrado, siempre con dos mascarillas, haciendo las reuniones en la Plaza al aire libre y he dado positivo en Covid", ha lamentado el alcalde en una publicación en Facebook.

El regidor ha asegurado que se encuentra bien, aunque con "dolor de cuerpo, como si tuviese una gripe, un poco de tos y algo de dolor de cabeza, pero todo esto con poca intensidad".