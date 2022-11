Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alexis Morante recibe el Premio Canal Sur de FICAL

viernes 25 de noviembre de 2022 , 09:27h

Canal Sur está comprometido con el 21º Festival Internacional de Cine de Almería, y lo visualiza especialmente con la concesión del Premio RTVA, que en esta edición se ha entregado al realizador algecireño Alexis Morante. El acto se ha celebrado esta tarde, en el Teatro Cervantes, y el galardón le ha sido entregado por la directora adjunta de CSRTV, Isabel Cabrera, antes de la proyección de su primera ´ópera prima’, ‘El Universo de Oliver’, donde rinde homenaje a sus raíces.

Alexis Morante se ha formado en Estados Unidos, y en su bagaje se encuentran cortos, documentales musicales como el que está preparando por el 20º aniversario del almeriense David Bisbal. Su primer largometraje se presenta a concurso en esta edición de FICAL.

Isabel Cabrera ha afirmado que “el premio que damos hoy no puede ser más redondo. La televisión pública andaluza debe transmitir nuestra cultura y valores, y Alexis Morante ha difundido en sus trabajos audiovisuales precisamente parte de lo que es Andalucía”. El ganador, que ha estado rodeado de varios de los protagonistas de su primer largometraje, entre ellos el malagueño Salva Reina, así como su familia, explica que “recuerdo que cuando llegué a Sevilla y vi la torre de Canal Sur, y pensé que este debe ser el gran lugar que algún día me ayudará en mis proyectos. En efecto, Canal Sur fue de los primeros apoyos que tuvimos a la hora de abordar la producción de la ópera prima, y es lo que ha permitido que eche a andar. El primer apoyo indica que ya no hay más marcha atrás”. Esta frase la completa afirmando que “Canal Sur es el gran engranaje para industria audiovisual en Andalucía”.

Posteriormente se ha proyectado la película ‘El universo de Oliver’. “La idea surge de mis referencias de la infancia en Algeciras, donde vi mucho cine de los 80 con películas como ‘La Historia Interminable’ y ‘Regreso al futuro’, que me marcaron e influyeron decisivamente en mi decisión de dedicarme al audiovisual. Es, por tanto, un homenaje a este cine, y también a mis raíces, a mi familia y a todos los abuelos”. Alexis Morante, un nuevo andaluz que recibe el Premio RTVA en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería.