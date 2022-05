Deportes Balonmano Bahía de Almería rinde homenaje a la cantera por los éxitos lunes 16 de mayo de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado por la concejala María del Mar García Lorca, asiste a la actividad en el Pabellón Antonio Rivera Los éxitos hay que comenzarlos por la base, y eso se sabe perfectamente en el deporte. Por eso, el Club Balonmano Bahía de Almería, en los prolegómenos del último partido de la liga del equipo senior en Primera Nacional, Bahía de Almería Cantera Sur, quiso rendir homenaje a su cantera. En esta línea, saltaron a la pista del Pabellón Antonio Rivera para recibir los aplausos los jugadores del Cadete Masculino, que han sido medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía y competirán en el Campeonato de España; el Juvenil Masculino, que se proclamó campeón de Andalucía y sexto de España; el Cadete Femenino, segundas en la Córdoba Cup; y el Alevín Masculino, campeón provincial, que disputará el Campeonato de Andalucía. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, junto a la concejala de Movilidad, María del Mar García Lorca, les acompañó en el homenaje y ha manifestado que “el Patronato de Deportes trabaja principalmente para fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes, en colaboración con los clubes y escuelas municipales, como el Bahía de Almería, que está haciendo una gran labor. Felicidades por los éxitos y a seguir por la misma línea”. Luego el senior disputó su último partido, muy disputado donde perdió 30-32 contra Balonmano Pinto. Sin objetivos en la clasificación para este encuentro, decidió rotar y que todos jugaran en una tarde de fiesta, el pasado sábado, para el balonmano y el Bahía de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

