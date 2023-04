Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería es la segunda de Andalucía en facturación jueves 20 de abril de 2023 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las hortalizas lideran las ventas, crece la factura en la mitad de las provincias, destacando Málaga con un 39% más, mientras que EEUU, Egipto y Brasil son los mercados que más suben del Top15 Las exportaciones andaluzas logran un récord histórico en los dos primeros meses del año, con 6.415 millones y un alza del 1,7% interanual. Las exportaciones de Andalucía lograron un nuevo registro histórico entre enero y febrero de 2023, al alcanzar los 6.415 millones de euros, la mayor cifra contabilizada para los dos primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995), gracias a un incremento interanual de las ventas del 1,7%. El registro récord del periodo enero-febrero refuerza la posición del sector exterior andaluz en el mundo, que prosigue 2023 con la misma dinámica de crecimiento con la que cerró 2022, que concluyó con una cifra histórica de exportaciones que alcanzaron los 42.958 millones, con una subida 24,3%. Un buen comportamiento, que se prolongó hasta los dos primeros meses de 2023, gracias a los incrementos que registran capítulos industriales, como el cobre y los químicos, a los que se suma el empuje del agroalimentario, en el que destaca el avance de las hortalizas, que pasa a liderar las ventas andaluzas, por delante de los combustibles. También contribuyen las subidas de la mitad de las provincias y de cuatro de los cinco primeros destinos de las ventas, tres de ellos a doble dígito, así como los grandes crecimientos registrados en mercados no europeos como EEUU, Egipto o Brasil, que aportan diversificación. Según los últimos datos hechos públicos por Andalucía TRADE, Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía de la Junta de Andalucía, las importaciones realizadas por Andalucía aumentaron también durante los dos primeros meses del año un 12,6% hasta los 7.309 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 87,8%, con un saldo negativo de 894 millones de euros. Por lo que respecta al mes de febrero, la comunidad sumó una factura internacional por valor de 3.209 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 2,6% respecto al mismo mes de 2022. Entre enero y febrero de 2023, se incrementaron las ventas en 9 de los 15 primeros capítulos exportados, con los mayores crecimientos en sectores industriales. La subida más fuerte corresponde al capítulo de cobre y sus manufacturas, quinto en valor, con 309 millones de euros, el 4,8% del total y un alza del 40%; seguido de los productos diversos de las industrias químicas, sexto, con 292 millones de euros (4,5% del total) y un incremento del 22,5%. Le sigue el de combustibles minerales y aceites, segundo por cantidad de ventas, con 1.033 millones (16,1%) y un avance del 16,1%. Crecen también las máquinas, aparatos y material eléctrico, que alcanza los 239 millones de euros (3,7%), con un incremento del 6,6%; el aeronáutico, con 231 millones, el 3,6% y un ascenso del 5,4%; y los plásticos y sus manufacturas, con 131 millones, el 2%, que crece un 0,4%. En estos capítulos industriales, experimenta una baja del 27% la partida de fundición, hierro y acero, con 131 millones, el 2% del total. Las hortalizas se hacen con el liderazgo No obstante, el capítulo líder en ventas de Andalucía en los dos primeros meses es el de hortalizas, con el 17,4% del total, que suponen1.119 millones, siendo también el que más crece de los productos agroalimentarios, un 6,5%. Le acompañan otros capítulos de este sector, como el aceite de oliva, primer producto exportado por Andalucía, con 406 millones de euros, el 6,3% del total, pese a un descenso del 8%; que forma parte del capítulo de grasas y aceites vegetales, tercero en ventas, que alcanza los 493 millones. Las frutas componen el cuarto capítulo exportador, con 442 millones, el 6,9%, y una bajada del 8,6%. Refuerza su avance en EEUU Las ventas del sector exterior andaluz en enero y febrero registraron importantes crecimientos en cuatro de sus cinco primeros mercados internacionales, ganando presencia en su primer destino no europeo y quinto mundial, Estados Unidos, que crece un 35%, hasta los 501 millones de euros, el 7,8% del total. Dentro del Top 10 de destinos de Andalucía, destacan igualmente los crecimientos de Francia, segundo en ventas y en subida, con un ascenso del 31% hasta los 757 millones de euros, el 11,8% del total; seguido de Portugal, con un incremento del 26,5%, que lo coloca tercero por ventas, con una factura de 581 millones de euros, el 9,1% del total; y de Alemania, con 773 millones (el 12%), que sube un 8,8% y ocupa la primera posición del ranking de mercados. El resto de los países europeos registran leves descensos en este periodo, con Italia como cuarto destino de las ventas, con 539 millones (8,4%) y una bajada del 6,4%; seguido de Países Bajos, sexto por valor de las exportaciones, con 400 millones, el 6,2%, que cae un 1,3%; Reino Unido, séptimo, con 343 millones, el 5,3%, que baja un 12,2%; Bélgica, noveno, con 200 millones, el 3,1%, un 37% menos; y Polonia (10º), con 133 millones, el 2,1% y una leve caída del 1,1%. Por su parte, fuera del continente europeo, Marruecos, en octavo lugar, con una factura de 240 millones de euros, el 3,7% del total, también baja un 13,3%. Asimismo, entre los primeros 15 mercados destacan las subidas de Egipto (13º), que dobla su factura, con 74 millones de euros, gracias a un ascenso del 142%; y Brasil (15º), donde también se duplican las exportaciones hasta los 67 millones de euros gracias a un ascenso del 125%. Con ello, Andalucía refuerza la estrategia de diversificación de sus ventas para afianzar su posición en el mundo. Avances de Oriente Medio a Oceanía Igualmente, entre los 35 primeros mercados, las exportaciones andaluzas experimentan significativos avances en destinos que van de Europa a Oceanía, pasando por Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Crece Filipinas (22º mercado por ventas), con casi el doble de exportaciones, gracias a un alza del 95% hasta los 46 millones de euros; Arabia Saudí (27º) suma un 36% más de ventas, hasta los 35 millones; mientras que Australia (29º) crece un 45% hasta los 30 millones; e India (30º) sube un 47% hasta los 29,2 millones. Destacan también otros crecimientos en destinos europeos como Noruega (31º), con 28,6 millones y un ascenso del 54%; o Eslovaquia (32º), con 27,6 millones, un 51% más. Cádiz lidera, Málaga, la que más crece En enero y febrero de 2023, crecieron las ventas en cuatro de las ocho provincias andaluzas. La mayor subida corresponde a Málaga, un 39% más que en enero y febrero de 2022, hasta alcanzar los 530 millones, el 8,3% del total andaluz, lo que la sitúa como quinta provincia en ventas. Esta subida está especialmente impulsada por los dos capítulo de prendas de vestir: el que exceptúa las prendas de punto, que duplica su factura exterior (+101%), con 41 millones de euros, y el que contiene las de punto, que casi las duplica (+85%), hasta alcanzar los 33,8 millones de euros en toda Andalucía, de los que Málaga acapara la mayor parte. En volumen de ventas, Cádiz sigue siendo la primera exportadora de Andalucía en los dos meses, con una factura exterior de 1.312 millones de euros, el 20,4% del total, pese a un descenso del 7,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La segunda que más crece es Huelva, con un 4,6% más interanual hasta los 1.245 millones, el 19,4%, que la coloca tercera por ventas. Por su parte, Almería es la tercera provincia que más sube y la segunda por facturación, con 1.304 millones, el 20,3% y un alza del 4,5%; mientras que Sevilla es cuarta por valor de las exportaciones, con 1.108 millones, el 17,3% del total y una subida del 0,4%. En sexto lugar se encuentra Córdoba, con 457 millones de euros, el 7,1%, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior (-0,1%); seguida de Granada, a la que le ocurre algo similar, con 260 millones, el 4,1% y casi la misma cantidad que enero-febrero de 2022, con pequeño descenso del 0,4%. Cierra el ranking Jaén, con 199 millones, el 3,1% del total, que baja un 18,8%. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad pública dependiente de Andalucía TRADE. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/ Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Almería exporta 1 de cada 4 euros andaluces en agricultura