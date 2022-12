Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería lleva la contraria y se hunde la recaudación de IVA viernes 02 de diciembre de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En España ha subido casi un 10% y en Andalucía un 7,5% La noticia económica de que hasta octubre sólo por el impuesto del IVA, el Gobierno central ha recaudado casi 3.000 millones de euros más que en todo el año 2021, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Así, sólo en los diez primeros meses de 2022 Hacienda ha ingresado ya 75.345 millones de euros, frente a los 72.500 millones que recaudó en 2021, lo que está directamente vinculado a la inflación, ya que a precios más elevados de los productos, el IVA que se paga es mayor al ser un porcentaje sobre el mismo. Según los datos consultados por Noticias de Almería, la realidad de nuestra provincia es totalmente distinta, y si nos fijamos en nuestra situación hace un año, observamos que las cosas siguen una senda muy distinta. Mientras que en España los diez primeros meses del año 2022 han generado un total de 75.345.340.000 euros, que suponen 17,9% más que en 2021, cuando fueron 63.903.327.000 euros. En la comparación entre octubre y octubre de ambos años, las subida fue del 9,9%, de 11.172.157.000 euros, a 12.272.787.000 euros. En Andalucía, el incremento fue del 12,5%, desde los 4.205.768.000 euros, a los 4.730.018.000 euros, y en entre los dos meses correspondientes, el aumento fue del 7,5%, de 1.114.139.000 euros, a 1.197.237.000 euros. Y vamos con el caso de Almería, porque entre los dos octubres, la recaudación de IVA ha bajado el 5,2%, de 54.526.000 euros, a 51.670.000 euros; en el acumulado el desastre es mayor, ya que si en 2021 registró un negativo de 38.657.000 euros, en 2022 el acumulado negativo es aún superior, es 118.197.000 euros. De hecho, la recaudación negativa en toda Andalucía, solo se produce en Andalucía en el total anual, y entre meses equivalentes, en Sevilla bajó el 0,2%. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.