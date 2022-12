Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Se estrella contra los juzgados de Roquetas de Mar jueves 01 de diciembre de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 112 Andalucía ha confirmado que una mujer de 46 años ha resultado herida leve tras empotrarse con su vehículo la fachada de los Juzgados de Roquetas de Mar en un accidente múltiple. El suceso se produjo sobre la siete de la tarde en la calle Reina Sofía, y tras chocar unos coches con otros, uno de los vehículos acabó en el depacho de una abogada en el que no había nadie en ese momento. De otro lado, y ante los daños causados en el inmueble, la Guardia Civil ha custodiado el edificio durante la noche, toda vez que desde la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, se ha contactado con una empresa para realizar obras de urgencia que permitan reponer la pared. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.