Capital Almería se viste de naranja por el Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma a esta iniciativa de concienciación sobre los peligros del consumo de alcohol durante la gestación iluminando las fuentes más emblemáticas de la ciudad La ciudad de Almería se iluminará de naranja este jueves con motivo del Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal con el objetivo de dar visibilidad al colectivo y sensibilizar a la población de los peligros del consumo de alcohol durante la gestación. El Ayuntamiento de Almería se suma así a esta iniciativa de visibilización, a petición de la Asociación de Familias afectadas por el síndrome Alcohólico Fetal (AFASAF), y lo hará ‘encendiendo’ de naranja algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad como son la de los 103 Pueblos, la calle Santiago y la del Parque de las Familias, así como la fachada de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF) está considerado como la primera causa prevenible y no genética de retraso mental en el mundo occidental. Las afectaciones varían en función de muchos factores como la predisposición genética, la cantidad de alcohol consumida y el momento del consumo, y otros. El TEAF agrupa un gran rango de anomalías físicas, mentales, conductuales y cognitivas que una persona puede presentar cuando ha estado expuesto al alcohol durante su desarrollo prenatal. La forma más grave dentro del espectro es el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF). Sus manifestaciones clínicas se pueden dividir en: malformaciones morfológicas (especialmente defectos craneofaciales), retraso de crecimiento y alteraciones del sistema nervioso central, expresadas principalmente como alteraciones cognitivas, conductuales, de socialización y del aprendizaje. Sin embargo, todos estos problemas son 100% prevenibles no bebiendo absolutamente nada de alcohol desde el momento en que se planifica el embarazo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.