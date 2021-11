Amistad e identidad de barrio se dan la mano en la divertida ópera prima ‘Chavalas’ en FICAL

El regreso de ‘la amiga pródiga’ a sus orígenes es el punto de partido de esta comedia de aires naturales y costumbristas de Carol Rodríguez Colás





Tras haber despuntado con sus trabajos en el mundo del cortometraje (Una Comedia Romántica, 2011, Raval, pla de Fugida, 2013, Vella Rosario, 2015 y Breve Encuentro, 2016), ‘Chavalas’ es el primer largometraje de Carol Rodríguez Colás. Una directora que con su hermana Marina como autora del guión presenta una ópera prima en la que la amistad de un grupo de jóvenes mujeres y la identidad de barrio se dan la mano para dar como resultado una muy entretenida comedia de corte costumbrista y natural.



Elisabet Casanovas, una de sus protagonistas, Clàudia Torrente, compositora de la música junto a Francisc Gener, y Miguel Torrente, productor, han compartido cómo ha sido el proceso que ha hecho de ‘Chavalas’ una realidad en su presentación ante los medios de comunicación en el Festival Internacional de Cine. El elenco de la película se completa con Vicky Luengo, Carolina Yuste, Ángela Cervantes, Ana Fernández, Cristina Plazas, José Mota y Mario Zorrilla.



La película comienza cuando Marta, una joven fotógrafa, es despedida del exclusivo magazine para el que trabaja en Barcelona, su mundo se viene abajo. Desesperada, se ve de pronto en la tesitura de tener que volver a Cornellà, su barrio de origen… y a casa de sus padres. Allí se reencuentra con la vida que dejó atrás: su familia, vecinos y sus amigas de toda la vida, Desi, Bea y Soraya. A pesar de la alegría inicial, no obstante, pronto se encuentra a disgusto y siente que ella ya no pertenece a ese lugar; ello le generará una enorme tensión que le apartará de sus amigas y la gente que le quiere, enfrentándole cara a cara con sus peores temores e inseguridades.



Miguel Torrente ha explicado que “cuando me llegó el texto y lo leí vi la película en mi cabeza de manera inmediata. Era una historia que sabía que iba a llegar al espectador. Lo difícil es poder plasmarlo luego igual pero creo que lo hemos conseguido y que es una película de emociones y valores”. Un rodaje que, además, se vio afectado de pleno por el inicio de la pandemia. “Comenzamos a rodar en marzo de 2020 y tuvimos que parar tres meses, hasta junio. Ese tiempo tuvo su repercusión en el presupuesto pero también nos sirvió para algo que normalmente no es habitual como es reflexionar. Montamos lo rodado, revisamos el guión e incluso repetimos alguna secuencia, eso ha hecho a la película más fuerte”, ha dicho el productor.



Para Elisabet Casanovas, una de sus protagonistas, ha sido su primera película, después de triunfar en la televisión con la serie ‘Merlí’. “Para Ángela y para mí era nuestro estreno en el cine y eso siempre une, pero es que la conexión y el buen rollo entre el grupo fue total. Surgió solo y de forma natural durante el proceso y eso se nota en la película”. Sobre el parón obligado por motivos de seguridad sanitaria, Casanovas ha recordado que “a nosotros nos hacía mucha ilusión poder estar trabajando aunque no sabíamos nada, ni qué iba a pasar, si la gente iba a poder volver a los cines y los teatros… Fue muy especial rodarla”.



Un rodaje en el que también se vio implicado el propio barrio de Cornellà. “Fue un trabajo de producción previo muy grande, porque avisamos puerta por puerta a los vecinos de que íbamos a grabar en el barrio, entre dos grandes edificios y realmente no hubo problema alguno, fue como un plató más”. Elisabet Casanovas ha añadido que “al final muchos de los figurantes es la propia gente del barrio así que al final se generó un sentimiento de pertenencia muy grande”.



La compositora Clàudia Torrente también ha dado su visión sobre la película y cómo buscó la inspiración. “Me llamó mucho la atención la relación que tenían las protagonistas. A partir de ahí, tanto en la letra como en la instrumental nos inspiramos en ese mundo urbano y de barrio que tiene la película”. Torrente también espera que poco a poco haya más compositoras en el mundo del cine. “La música del cine tiene mucho que ver con la sensibilidad y las emociones, así que espero que con esfuerzo y talento podamos seguir trabajando cada vez más”.