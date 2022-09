PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Almería Amplia programación del CTA para la Semana Europea de la Movilidad 2022 viernes 16 de septiembre de 2022 , 14:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada ha destacado entre otras actividades los nuevos módulos de recarga de patinetes y bicicletas instaladas en la UAL, transporte gratuito metropolitano en algunas líneas, así como la entrega de premios del concurso de microrrelatos Desde hoy y hasta el próximo día 22 de septiembre, el Consorcio de Transporte del Área de Almería, adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, va a llevar a cabo una amplia programación para celebrar la Semana Europea de la Movilidad 2022, tal y como les ha explicado a los alcaldes de Rioja, Dalías y Balanegra la delegada Territorial de Fomento, Carmen Belén López y el director gerente del Consorcio Metropolitano, Luis Miguel Carmona. Entre dichas actividades destaca la segunda edición del concurso de microrrelatos “Un viaje de cien palabras” y la colaboración con diferentes Ayuntamientos del área metropolitana para la celebración del “Día de la Bicicleta”, que abrirán dicha programación. La reunión se ha celebrado esta mañana en la Sala de Junta de las Estación Intermodal de Almería. El tema elegido este año por la Comisión Europea para conmemorar la SEM es “Combina y muévete”, con el que la Unión Europea quiere sensibilizar al ciudadano sobre la necesidad de optar por una movilidad urbana sostenible, fomentando el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. El tema anual para este año 2022 es 'Conectando mejor' y busca reflejar el deseo de las personas de volver a relacionarse en toda Europa, tras meses de aislamiento, restricciones y limitaciones. “La gente se conecta cuando se reúne en una plaza de su entorno urbano y permanece conectada en el transporte público. Un transporte mejor conectado facilita que las personas y los lugares estén mejor conectados, en consonancia con los objetivos clave del Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea”, ha explicado la delegada, quien ha destacado el apoyo decidido del Gobierno de la Junta de Andalucía por iniciativas que persigan que “su red de transporte sea más segura, más ecológica, más inclusiva y más accesible”, partiendo de que el fomento del uso del transporte público es una solución de movilidad eficiente, asequible y de bajas emisiones para toda la ciudadanía. Durante la reunión mantenida con los alcaldes, el Director Gerente ha animado “a los residentes en el área metropolitana a viajar de forma sostenible utilizando el transporte público, combinando el bus con actividades como caminar y pedalear, como medida certera para evitar las consecuencias negativas que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad“. Asímismo, Luis Miguel Carmona ha subrayado la importancia de realizar inversiones en materia de infraestructuras y fomento del transporte público como el impulso de los Consorcios de Transporte de Andalucía “como herramientas que coadyuven a la reducción de emisiones a la atmósfera en nuestra Comunidad Autónoma”. Actividades SEM 2022 La programación de actividades para celebrar la Semana Europea de la Movilidad ha dado comienzo hoy viernes, 16 de septiembre, con la presentación de la agenda de actividades y la colaboración del Consorcio de Transporte en la celebración del Día de la Bicicleta en algunos de sus municipios participantes. El acto ha contado con la asistencia de el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, de Rioja, y el concejal de Deportes de Rioja, Juan José González, en cuyas agendas la Entidad metropolitana participa con la entrega de bicicletas para el sorteo entre los participantes en las diferentes actividades de movilidad sostenible preparadas para los próximos días. Durante toda la semana, y dentro del “Proyecto Bus+Bici”, el Consorcio continuará con la instalación de módulos para el aparcamiento de bicicletas y patinetes eléctricos en diferentes centros públicos y puntos de interés metropolitano. De esta forma, y en colaboración con la Universidad de Almería, el próximo día 19 se presentará la novedosa estación QOOBS para el aparcamiento seguro de patinetes eléctricos y bicicletas instalada en el hall del Aulario 2 del campus. Además, el Consorcio ha instalado nuevos módulos de aparcamiento en otros puntos del área metropolitana como los IES Stella Maris y Alborán de Almería capital, el centro de menores tutelados Integra2 de Retamar o en diferentes plazas y centros públicos de los municipios de Benahadux y Berja, módulos que se unen a los más de 300 elementos instalados por el Consorcio en los municipios participes. Los días 18 y 22 de septiembre, en colaboración con las operadoras ALSA y R. del Pino, el Consorcio tiene previsto la celebración del tradicional “Día Sin Coches” en el que el transporte público en determinadas franjas horarias será gratuito en las líneas M-999 “Aguadulce-Roquetas de Mar” y M-100 “Huercal de Almería-Hospital Torrecardenas”. El día 20 se conocerán los ganadores del II Concurso de Microrrelatos “Un viaje de cien palabras”, concurrencia que desde el pasado mes de agosto ha recibido más de dos decenas de relatos cortos relacionados con la movilidad sostenible en el área metropolitana de Almería y que tiene como galardón un ebook valorado en más de doscientos euros para el primero de sus premiados. Además, durante toda la semana se realizarán actos de fomento de la movilidad y de promoción de la tarjeta y la aplicación móvil del Consorcio en la Universidad de Almería, tarjeta de transporte que ya suma más de 2,5 millones de títulos en toda Andalucía, de los cúales, más de 100.000 operan en Almería. En el acto de presentación de actividades el Gerente ha invitado a todos los residentes en el área metropolitana a participar en los diferentes eventos y actividades proyectados por el Consorcio y cada uno de sus Ayuntamientos, al tiempo que les ha animado a que se sigan los diferentes perfiles en redes sociales del Consorcio de Transporte en los que durante toda la semana se realizarán sorteos y propuestas relacionadas con la movilidad y el medio ambiente. Programación -Día 16. El Consorcio de Transportes colabora con el reparto de bicicletas para su sorteo entre los participantes de las diferentes actividades de la SEM 2022 relacionadas con la promoción de la bicicleta. Participan los municipios de Rioja, Dalías y Balanegra. A las 10.30. Orgniza la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, CTAL y Ayuntamientos Área Metropolitana. -Día 19. Presentación de los nuevos sistemas de estacionamiento y recarga de patinetes eléctricos en la UAL. Tendrá lugar a las 10.20 en la UAL y organiza el Consorcio. -Día 20. Entrega de premios del II concurso de Microrrelatos “Un viaje de cien palabras”. Será a las 12.00 horas en la Sala de Juntas del Consorcio/ Andenes Estación Intermodal de Almería. Los premios consisten en 1 Ebook / 2 vales de 50 y 30 euros en librerías. Organiza la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Consorcio. -Día 22. Día sin coche. Transporte gratuito metropolitano en algunas líneas metropolitanas. De 7 a 13 horas. Está previsto que el transporte en la línea M999 “Urbana de Roquetas de Mar “ y “M-100 Huércal-Almería” sea gratuito durante los días 18 y 22 de septiembre. Será en Roquetas de Mar, Pechina, Huércal de Almería y Viator. Organiza el Consorcio, el Ayuntamiento de Huércal de Almería y el de Roquetas de Mar. -Durante toda la semana. Proyecto bus+bici. Instalación de módulos de aparcamiento de bicicletas y patinetes eléctricos en centros educativos y centros administrativos. Tendrá lugar en e Ayuntamiento de Berja, Ayuntamiento de Benahadux, CEIP Estella Maris, EIS Alborán, Centro de Tutela de Menores Integra 2. La hora está aún por determinar en Benahadux. Organiza el Consorcio. También durante toda la semana habrá campañas en las redes sociales del Consorcio con concursos relativos a movilidad sostenible. La actividad consistirá en compartir foto con tarjeta de transporte, darle a compartir en redes de nuestras publicaciones, etc. En Facebook- Twitter del Consorcio. Los ganadores se darán a conocer el 22 de septiembre y la entrega de los premios será en fechas posteriores. Organiza el Consorcio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

