Inagroup El Ejido Futsal vence a Mengíbar en un partido abierto hasta el final

Inagroup El Ejido Futsal cerró ayer su segunda semana de trabajo con una victoria ante Oleinnova Mengíbar en el segundo amistoso de la pretemporada. Un encuentro que los de José Escrich disputaron tan solo 48 horas después de haberse enfrentado a Zambú Pinatar y tras dos semanas de intensos entrenamientos con dobles sesiones Y es que toca intensificar la preparación para el inicio liguero que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre. El encuentro comenzaba con el quinteto formado por Manolo en portería junto a David Señoret, Josu, Peña y Juanan. El equipo celeste salió muy activo, pero los locales presionaban fuerte. Pese a ello, el primer gol no se hizo esperar. En el minuto 5 de juego, Josu Mendive adelantaba a los celestes en una gran jugada combinativa. Mengíbar buscaba la reacción y tenía opciones de empatar con varios disparos que se estrellaron en la madera. Sin embargo, el gol para los locales llegaría en los últimos minutos de la primera parte. A falta de cinco para que el descanso llegaba una desafortunada jugada, en la que Manolo tocaba el balón con las manos fuera del área y el árbitro le mostraba la roja directa, que suponía su expulsión y que el equipo se quedara con un jugador menos. Una situación que supieron aprovechar los locales para empatar el encuentro por mediación de Dani Martín. Pese a ello, los celestes continuaron con la buena línea de juego y tuvieron opciones de haberse vuelto a poner por delante, si bien la buena intervención del portero local lo evitó. Con tablas en el marcador se llegaba a la media parte. En la segunda mitad, los de José Escrich volvieron a salir muy bien plantados y llevando peligro sobre la portería local, con buenos y potentes disparos, pero en esta segunda parte el balón parecía no querer entrar en la portería. En los últimos compases del partido, Mengíbar decidía apostar por el juego de cinco. Sin embargo, el conjunto ejidense supo defenderlo bien e incluso sacar beneficio, marcando el definitivo 1-2 casi in extremis, cuando restaban 34 segundos para el final. El equipo celeste descansará el fin de semana y volverá al trabajo la próxima semana con otros dos nuevos amistosos con los que continuar con su exigente preparación. Los de José Escrich visitarán a Avanza Jaén el miércoles y a UMA Antequera el viernes. ABONOS

Inagroup El Ejido Futsal presentó en la mañana de ayer en las instalaciones de la Cooperativa de Suministros Campoejido su campaña de abonos de la temporada 2023-2024, que este año llega bajo el lema 'Ajustamos Velas. Volvemos a intentarlo', ya que el objetivo es alcanzar los puestos de play off de ascenso a Primera División. Un acto que contó con la presencia del Presidente de Inagroup El Ejido Futsal, Vicente Puertas; el Director General de la entidad celeste, Miguel Brugarolas; el vicepresidente de Campoejido, José Antonio Manrique; y los jugadores Jesús Gómez, portero del primer equipo masculino; Nerea González, jugadora del primer equipo femenino; y el jugador alevín campeón de España Leo Criado. En este sentido, el director general de Inagroup El Ejido Futsal, Miguel Brugarolas, agradeció el apoyo un año más de una gran cooperativa como es Campoejido, que siempre presta su colaboración y promociona el fútbol sala y en general el deporte ejidense, y que en este caso además se convierte en patrocinador de la campaña de abonos de la entidad ejidense. En este sentido, José Antonio Manrique afirmó estar "muy contentos de que se nos conozca a través del deporte y en este caso del fútbol sala, porque creemos que el deporte es esencial en este municipio y que gran alegría nos dan cuando un equipo ejidense se proclama campeón. Campoejido siempre ha estado apoyando al deporte y lo continuará haciendo". El club celeste ha decidido mantener los mismos precios del año pasado para esta nueva temporada, de manera que desde el lunes se podrán retirar los abonos de la Oficina del Club, ubicada en la Casa del Deporte, por un precio de 60 euros el Abono Adulto que es para mayores de 22 años. El Abono Joven, para personas de entre 16 y 21 años, tendrá un coste de 30 euros, mientras que el Infantil, de 9 a 15 años, valdrá 20 euros. Con ellos se tendrá acceso a todos los partidos de competición liguera de todos los equipos del club celeste. De igual forma, el Abono Femenino tendrá un coste único de 25 euros, pero solo dará acceso a los partidos de Inagroup Mabe El Ejido Futsal, que continuarán disputándose de manera general en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila. "Esta temporada volvemos a mantener unos precios especiales para todos los socios de la Peña Indios Celestes", ha señalado Miguel Brugarolas. Así, para Adultos el precio es de 50 euros, de 25 euros para Jóvenes y de 15 euros el Infantil. Los abonos se pueden adquirir desde el próximo lunes en horario de oficina, de 9 a 14y de 16 a 18 horas, de lunes a viernes.

