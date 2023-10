Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

"Andalucía tiene uno de los mejores calendarios vacunales financiados del mundo"

El doctor Francisco Jiménez Sánchez dirige la XX Jornada de Vacunas del Instituto Balmis y el Hospital Vitas en Almería

Del 25 al 27 de octubre, el teatro Cervantes de Almería será el escenario de la XX Jornada de Vacunas, un evento que reúne a los mejores expertos nacionales e internacionales en el campo de la inmunización. La jornada, que promueven el Instituto Balmis y el Hospital Vitas de Almería, tiene como objetivo difundir el conocimiento científico sobre las vacunas y su importancia para la salud pública, especialmente tras la pandemia de covid-19.

Para conocer más sobre esta jornada, hemos hablado con el doctor Francisco Jiménez Sánchez, director del evento y especialista en vacunas. Él nos ha contado cómo se va a desarrollar la jornada, qué temas se van a tratar y qué ponentes destacan entre los invitados.

"La jornada de vacunas llega a su 20 edición, ya son 20 años organizando esto que empezó como una aventura en el año 2004 y que a lo largo de este tiempo ha ido creciendo exponencialmente en participantes, de tal manera que ya se ha convertido en un referente nacional e internacional. Normalmente, las jornadas se reúnen los mejores expertos nacionales y también algunos internacionales en vacunas del mundo y claro, hemos ido cambiando los temas, hemos ido cambiando todo en estos años. Obviamente, los años de la pandemia, el protagonismo lo han tenido las vacunas frente a covid. Fuimos una de las primeras jornadas a nivel mundial donde se hablaron de las vacunas de covid-19, prácticamente todas las vacunas que tenemos hoy disponibles han pasado por nuestra jornada y han venido los científicos, algunos descubridores de esa vacuna, han venido a la jornada. Por lo tanto, las asumimos con muchísima ilusión y celebrando estos 20 años", nos dice el doctor Jiménez.

Entre los ponentes que participarán en la jornada, hay uno que destaca especialmente por su relevancia y su trayectoria. Se trata de María Van Kerkhove, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de covid-19. "Vamos a tener la suerte de tener la presencia de María Van Kerkhove, que es la portavoz de la OMS para durante la pandemia de covid-19. Es una cara que nos ha resultado familiar, es la persona que hablaba en nombre de la OMS y que nos daba las malas noticias y las buenas noticias semanalmente. Es una persona que para nosotros ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia y vamos a tener la suerte de tenerla con nosotros en estos días y le vamos a dar este año la distinción del Instituto Balmis de Vacunas. Va a ser una charla muy importante, ella va a hablar sobre las lecciones aprendidas con la pandemia y que lo haga una autoridad como ella en Almería pues yo creo que es un momento muy importante para la jornada", afirma el doctor Jiménez.

Como experto en el tema de vacunas, el doctor Jiménez cree que los ciudadanos hemos aprendido algo sobre la importancia de la vacunación con la pandemia que hemos sufrido. "Yo creo que hemos aprendido mucho. Las vacunas tenemos la suerte de vivir en un país donde la inmensa mayoría de la población está a favor de las vacunas. Siempre hay algunos movimientos en contra de las vacunas que es algo normal y algo con lo que tenemos que convivir día a día. Pero yo creo que la pandemia desde el principio nos ayudó, todo el mundo desde los primeros momentos empezó a hablar de vacunas cuando todavía no existía ninguna vacuna. O sea, que nos pasamos casi un año con personas a favor y en contra de las vacunas cuando todavía no existían. Desde las primeras semanas de la pandemia ya había personas que estaban en contra de las vacunas cuando todavía no existía ninguna vacuna. Yo me quedo con una reflexión en la que mando a la audiencia: si estamos hoy donde estamos es gracias a las vacunas. O sea, las vacunas de covid vinieron a cortar a evitar esa mortalidad tan alta que tenía la pandemia. Es cierto que no hemos acabado con el virus, va a ser muy difícil hacerlo, pero seguiremos trabajando en ello y yo creo que ha venido a reforzar el papel de las vacunas. Pero no debemos olvidar que existen otras muchas enfermedades, las meningitis, las neumonías, de las que también tenemos que protegernos con las vacunas", concluye el doctor Jiménez.

El doctor Jiménez ha afirmado que "si estamos hoy donde estamos es gracias a las vacunas", que han logrado reducir la mortalidad y la gravedad de la infección por el coronavirus. Sin embargo, ha reconocido que "no hemos acabado con el virus" y que "va a ser muy difícil hacerlo", por lo que ha abogado por seguir trabajando en la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas.

Asimismo, ha recordado que "existen otras muchas enfermedades" que también se pueden prevenir con vacunas, como la meningitis, las neumonías o el cáncer. "No debemos olvidar otras cosas", ha dicho, y ha anunciado que se hablará de ellas durante las jornadas de vacunología que se celebrarán próximamente.

El doctor Jiménez también ha comentado algunos de los bulos y falsedades que han circulado sobre las vacunas durante la pandemia, como el de la supuesta atracción magnética o el del microchip de Bill Gates. Ha calificado estos bulos de "absurdos" y "curiosísimos" y ha lamentado que incluso un rector de una universidad llegara a difundir uno de ellos.

El doctor Jiménez afirmó que, aunque cada comunidad autónoma tiene su propio calendario vacunal, actualmente casi todas las vacunas están incluidas y financiadas. Destacó el caso de Andalucía, que tiene “uno de los mejores calendarios vacunales financiados del mundo”. Solo quedaría una vacuna que se recomienda a los padres, la de rotavirus, que previene la gastroenteritis por ese virus. Explicó que esto suponía un gran avance respecto a años anteriores, cuando los padres tenían que comprar muchas vacunas que no estaban cubiertas por el SAS.

Sobre el proceso de armonización de los calendarios vacunales, el doctor Jiménez dijo que había sido gradual pero positivo. Antes, los padres se agobiaban mucho al tener que poner a sus hijos muchas vacunas adicionales, sobre todo en la adolescencia. Ahora hay una mayor uniformidad en todo el país. Puso como ejemplo la vacuna de la gripe, que se pone a todos los menores de 5 años, y la inmunización frente a la bronquiolitis, que se ha implantado recientemente en todo el territorio. Atribuyó este cambio a una mayor concienciación de la clase política sobre la importancia de la vacunación, especialmente tras la pandemia. Recordó que las vacunas son “la medida de salud pública más importante con la que contamos hoy en día y la que más vidas salva”. Añadió que cualquier euro invertido en vacunas es retornable, ya que la administración ahorra dinero con ello.

Respecto a los efectos secundarios de las vacunas, el doctor Jiménez reconoció que existen, como en cualquier medicamento, pero que son muy leves y muy poco frecuentes. Aseguró que las vacunas son muy seguras y que pasan por un proceso de investigación muy riguroso, de unos 15 años de media. Matizó que las vacunas de covid no se habían desarrollado en un año, sino que se basaban en una tecnología de ARN que llevaba 20 años investigándose. Insistió en que los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos y que hay que tenerlo muy claro.

El doctor Jiménez comentó que llevan muchos años hablando de la posibilidad de una vacuna contra el cáncer y que este asunto también va a estar sobre la mesa en estos días. Aclaró que no hay un cáncer único, sino que cada uno es distinto y requiere una vacuna específica. Informó de que hay vacunas en fase avanzada de investigación para algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, el de mama, el melanoma o algunas leucemias. Se mostró optimista sobre el futuro de las vacunas contra el cáncer y anunció que habrá una ponencia sobre este tema en la jornada de vacunas. Recordó que ya hay dos vacunas que protegen contra el cáncer en el calendario vacunal: la del papiloma humano y la de la hepatitis B. Finalmente, dijo que están ya pensando en las próximas jornadas del 21 y que el día previo habrá una conferencia sobre la historia de Francisco Javier de Balmis, el médico español que llevó la vacuna de la viruela alrededor del mundo.