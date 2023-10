Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El valor de acompañar Paola Laynez Más artículos de este autor Por lunes 23 de octubre de 2023 , 08:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mejorar la calidad de vida de los almerienses y ayudar a quienes están pasando un mal momento son dos de los principios fundamentales de este Equipo de Gobierno porque la solidaridad es una de las características que define a nuestra ciudad, siempre dispuesta a tender la mano. Lo ha demostrado en innumerables ocasiones y lo sigue haciendo.El convenio firmado la semana pasada entre el Ayuntamiento de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas es un claro ejemplo. Gracias a él, los voluntarios del Banco del Tiempo podrán acompañar, de una manera altruista, tanto a aquellas personas que necesiten acudir al centro hospitalario a pasar una consulta como a aquellas que se encuentren ingresadas en el mismo. El objetivo es que cualquiera de los 140 voluntarios del Banco del Tiempo que lo deseé, una iniciativa municipal que este 2023 ha cumplido once años funcionando, pueda hacer más agradable la estancia en el hospital de los pacientes. Somos conscientes de que hay muchas personas, generalmente ancianas, que no tienen quién los acompañe en esos momentos tan duros. En ocasiones, y a pesar de estar atendidos por los mejores profesionales sanitarios, las horas en los hospitales se hacen eternas y la sensación de soledad se acrecienta. Es ahí donde reside la importancia de este convenio de colaboración que ahora se ha materializado tras varios años de experiencia piloto. Los voluntarios del Banco del Tiempo, además de acompañar a aquellas personas que están solas, también podrán proporcionar descanso a aquellos cuidadores que no tienen quien les releve. Entre sus cometidos se incluye igualmente ayudar en la realización de gestiones administrativas y el de favorecer la oferta cultural y de ocio dentro del propio hospital. Acciones que realizarán, como decimos, de manera totalmente altruista. A todos ellos, nuestro agradecimiento más profundo. Gracias por hacer de Almería una ciudad mejor y más humana cada día. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 37 artículos Todos los firmantes