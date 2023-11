Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Andalucía: 400 incidencias y 9 heridos jueves 02 de noviembre de 2023 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El servicio Emergencias 112 Andalucía ha coordinado, entre las 8:00 y las 18:00 horas, 427 incidencias por fenómenos meteorológicos adversos relacionados con el paso de la borrasca Ciarán por Andalucía. La mayor parte de los requerimientos se ha debido a caídas de ramas, árboles, cableado y señales desplazados por la fuerza del viento, al tiempo que se han registrado también incidencias por obstáculos en carreteras de la red principal y secundaria, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Almería, Sevilla, Jaén y Granada han sido las provincias que han concentrado un mayor número de avisos y en el que han resultado heridas de diversa consideración nueve personas; aunque, en menor medida, también se han gestionado incidentes en el resto de las provincias andaluzas. Almería ha sido la provincia donde se ha gestionado el mayor número de incidencias, un total de 156, la mayoría relacionadas con las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada. Los avisos responden, sobre todo, a la caída de árboles, cableado eléctrico o de telefonía en la vía pública, desprendimientos de piedras en carreteras y desplazamiento de objetos del mobiliario urbano (como contenedores, señales y cartelería), así como caídas de parte de cubiertas de edificaciones. Daños en Andalucía oriental En Almería capital destaca la caída de una palmera sobre una marquesina de autobús este mediodía en la calle Ribera de las Almadravillas en el que han resultado heridas dos personas, una mujer que fue atendida por una UVI y un hombre atendido por la Unidad de Críticos. Fuentes de la Policía Nacional han informado de que al menos una persona ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas. También en la capital esta tarde se ha gestionado un aviso por la caída de un árbol en la Avenida del Mediterráneo, en el que una mujer ha resultado herida, en principio y según fuentes de la Policía Nacional, de carácter leve. Ha sido trasladada también al hospital Torrecárdenas. Desde el 112 se atendió durante la mañana otro aviso por una mujer de edad avanzada herida tras caerse en la vía pública debido al viento en la calle Jaul con calle Motril. Asimismo, los servicios sanitarios han evacuado al Hospital Torrecárdenas a un trabajador herido tras sufir una caída por el viento en una obra de la calle Carrera de las Piedras. Debido a las fuertes rachas de viento, la Policía Local ha cortado al tráfico la Avenida Cabo de Gata, desde la calle Ego hasta la Avenida Juan XXIII, debido al riesgo de caída de las palmeras por el viento. Asimismo, en la capital también se han recibido varios avisos por la caída de ramas sobre vehículos, en la calle Rodrigo Vivas Miras con calle La Vega y en la calle Arroyo Frío, sin que hayan causado heridos. En Roquetas de Mar destaca desprendimiento de un balcón en la Avenida Roquetas en el que ha resultado herido un agente de la Policía Local con diversos traumatismos que ha sido trasladado al Hospital de Poniente. También en Roquetas se ha gestionado otros avisos como el desprendimiento de un trozo del techo del gimnasio del colegio Llanos del Marín y la caída del tejado de un supermercado en la calle Thompson, ocasionando el desalojo del local, sin que haya constancia de daños personales en ninguna de estas dos incidencias. Asimismo, en este municipio se ha registrado el derrumbe de la pared del ático de un edificio en la Avenida de La Legión Española, que no ha causado heridos. Destaca del mismo modo la caída de ramas de árboles en la autovía A-7 su paso por Níjar, la caída de un árbol en la N-340 en El Ejido y de otro en la A-317 en Vélez- Blanco. Otras incidencias en las carreteras debido al paso de la borrasca en la provincia se han registrado en el kilómetro 5 de la AL-9105 en Huércal- Overa, en la A-92 en Gergal, AL304, en la AL-3104 en Almería capital, en la AL-9029 en Roquetas de Mar, A-92 en Abrucena, en la A-334 en Cantoria, en la A-350 km 14 en Pulpí y en la AL-3115 en Níjar. Además de Almería capital, se han registrado también incidencias en los municipios de Roquetas de Mar, Abrucena, Albox, Cantoria, Carboneras, El Ejido, Enix, Gergal, Huércal-Overa, La Mojonera, Níjar, Pulpí, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Viator. Un herido en Jaén En la provincia de Jaén el 112 ha atendido 66 incidencias hasta las 18:00 horas. Estos avisos se han debido a caída de árboles, cables descolgados o desprendimientos de elementos de fachadas de edificios. En la capital cabe destacar la caída de una señal de tráfico sobre una viandante en la calle Carrera de Jesús de la capital. La mujer ha resultado herida en la cabeza y ha sido evacuada al hospital Neurotraumatológico. También en Jaén capital se ha producido la caída de un cartel en la calle Arquitecto Berges que no ha causado daños personales pero que ha requerido el corte de tráfico en la zona para que actuaran los Bomberos. Además de la capital jiennense, se han producido incidentes por el viento en otros municipios como Andújar, Baeza, Bedmar y Garcíez, Castellar, Cazorla, Jaén, Jimena, Linares, Sorihuela del Guadilamar, Torredonjimeno, Torreperogil y Úbeda. En la provincia de Jaén se han registrado algunas incidencias en carreteras derivadas de la presencia de árboles caídos en la calzada, que han originado el corte parcial o total de vías de comunicación, destacando las siguientes: A-312 en el km 59 (Castellar), la A-6202 (Sorihuela del Guadalimar), en la JA-3105, en Jimena, en la A- 319 en La Iruela, en la JA-3210 en Jaén capital, en la A-315 en Torreperogil, en la A- 316 en Baeza, en la A-319 en Cazorla, en la N-322 en Linares, en la JA-4109 en Baeza, en las Ja-5104 en Úbeda, en la A-320 en Bedmar y Garcíez y en la A-401 en Úbeda. En Santiago-Pontones, la carretera JF-7047, en el acceso a la aldea Fuente Segura, está cortada por la caída de un árbol, según han informado la Policía Local. Dos heridos y medio centenar de incidencias en Granada En la provincia de Granada el 112 ha gestionado medio centenar de avisos relacionados con el viento a lo largo de la jornada de hoy. La mayoría ha tenido lugar en el municipio de Baza y se ha debido a desprendimientos de ramas y caídas de árboles, chapas y señales. También se han coordinado incidentes de este tipo en otras localidades como Almuñecar, Baza, Bérchules, Caniles, Capileira, Cúllar, Galera, Guadix, Granada capital, Huéscar, Jerez del Marquesado, Láchar, Loja, Moraleda de Zafayona, Orce y Trévelez. Destaca en Guadix la asistencia sanitaria para un camionero herido al golpearse con la puerta del vehículo debido al aire, ha sido evacuado al Hospital de Alta Resolución de la localidad, así como un jinete herido en Capileira caído por la fuerza del viento que fue atendido por los efectivos sanitarios al hospital Santa Ana. En cuanto a la red viaria, destaca la caída de dos señales de tráfico en la A-92 a su paso por Láchar y de árboles y cables de luz en la GR-5104 (Jerez del Marquesado), así como la caída de ramas en la A-334R2 en Baza y de un árbol en la A-4101 en Guadix. En este municipio se ha producido el derrumbe parcial del techo de un taller de coches en la Avenida de Buenos Aires que no ha causado daños personales. Otras incidencias en carreteras por caída de ramas, árboles o señales se han registrado en las siguientes vías: A-4101 en Guadix, en la A-92N en Baza, en la A- 4130 en Berchules, A-325 en Guadix, en la A-330 en Galera, GR-9104 en Orce, N-340 en Almuñecar y Cullar, en la A-4154 en Loja, A-4132 en Trevélez, y en la A-402 en Moraleda de Zafayona, la caída de un árbol ha provocado el corte de la vía. Daños en la zona occidental En Andalucía occidental, el paso de la borrasca ha dejado el mayor número de incidencias en la provincia de Sevilla donde durante la jornada se ha dado respuesta a casi un centenar de avisos de ciudadanos por caídas de árboles, ramas y tejas, placas, chapas y señales, sin que haya constancia de daños personales. Además, han sido numerosos los requerimientos por riesgo de caída de tejados, postes eléctricos o cableado de telefonía. Muchos de estos incidentes han tenido lugar en la capital hispalense, aunque también se han gestionado incidentes por viento en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Bollullos de la Mitación, Cañada Rosal, Constantina, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Mairena del Alcor, Gerena, Palomares del Río, Carmona, Las Cabezas de San Juan o Salteras, entre otros municipios. En las carreteras, se ha producido la caída de un árbol en el kilómetro 450 de la A-4 (Écija) y el desprendimiento, en la misma autovía, de una señal de tráfico en el punto kilométrico 512 (Carmona). También hay tramos en la calzada con ramas caídas en la AP-4 (Las Cabezas de San Juan), la A-8059 (Bollullos de la Mitación), la A-66 (Salteras), en la SE-3303 (Mairena del Aljarafe), en la A-394 (Arahal), en la A-92 (Alcalá de Guadaira), en la SE-456 (Morón de la Frontera) y en la SE-6303 (Lebrija). Una treintena de emergencias en Córdoba Por su parte, desde la provincia de Córdoba también se han reportado varios avisos por el viento, en su mayoría por riesgo de desprendimientos de elementos de fachadas chapas de tejados, ramas o árboles. En total, hasta las 18:00 horas se han atendido más de una treintena de avisos. Estos incidentes procedían en su mayoría de Córdoba capital, pero también de municipios como Baena, Cabra, Castro del Río, La Carlota, Luque, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Priego de Córdoba, o Villafranca de Córdoba. Cabe destacar la caída de una rama de grandes dimensiones sobre el cableado eléctrico de la N-IVA a su paso por la capital cordobesa y el corte de suministro eléctrico en las pedanías de El Solvito y El Poleo (Priego de Córdoba). También se han registrado incidencias en las siguientes carreteras: A-431 en Córdoba capital, en la A-4 en Villafranca de Córdoba y en la A-309 en Castro del Río. Avisos en Cádiz En la provincia de Cádiz se han gestionado 14 incidencias por postes, ramas y árboles caídos, sobre todo en Jerez de la Frontera. También se han coordinado algunos avisos en la Línea de la Concepción, San Roque, Chipiona y en la capital. En la A-381 una señal de tráfico se ha desprendido sobre la calzada en el kilómetro 45, a la altura de Alcalá de los Gazules. En relación con incidencias en las carreteras destaca también la caída de un poste telefónico sobre la vía en la CA-4102 en el kilómetro 0, en Jerez de la Frontera. La borrasca apenas ha dejado incidencias en las provincias de Huelva y Málaga, donde se han gestionado ocho y seis avisos, respectivamente. Las incidencias en Málaga se han registrado en la capital y se han debido en su mayoría a casos por riesgo de caída de ramas de árbol o desprendimiento de chapas de elementos de viviendas, sin que se hayan registrado heridos y tampoco incidencias que afecten a vías de comunicación. En Huelva ha sido la capital onubense donde se han coordinado los avisos también por riesgo de caídas de ramas o desprendimientos de lona de fachadas. Destacan la caída de ramas sobre la vía en la N-433 en Aracena y en la A-483 en Almonte. Avisos Meteorológicos La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene vigente para el día de hoy los avisos naranjas por viento de hasta 90 km/h en toda la provincia de Almería, en Granda (Guadix y Baza) y en Jaén (Cazorla y Segura), y por fenómenos costeros en Almería y Granada. Además, están activos los avisos amarillos por lluvia en Jaén (Cazorla y Segura) y por vientos en diversas comarcas de todas las provincias andaluzas. Amarillo es también el aviso por fenómenos costeros activado en las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz. Recomendaciones para el viento 112 Andalucía ofrece una serie de consejos para evitar situaciones de emergencia en caso de fuertes rachas de viento. En primer lugar, se recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, etc.) que puedan caer a la calle y provocar un accidente. En la vía pública, se debe evitar buscar cobijo junto a muros o tapias, o cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución en las zonas de edificios en construcción y la subidas andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. En zonas de costa, hay que alejarse de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que sea posible. Si no nos queda otro remedio, hay que respetar en todo momento las normas de circulación y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

