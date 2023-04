Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Antonio Fernández Liria aspira a revalidar al Alcaldía de Cuevas con el PSOE

martes 18 de abril de 2023 , 11:48h

El PSOE de Cuevas aprueba por unanimidad la candidatura para las municipales del 28 de mayo

El PSOE de Cuevas del Almanzora, en Asamblea General Extraordinaria celebrada ayer, aprobó por unanimidad la candidatura que concurrirá a las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

En una sede abarrotada de socialistas, tras configurar la Mesa de la Asamblea, se expuso el nombre y las cualidades de los distintos candidatos para la próxima cita electoral.

Para las municipales, Antonio Fernández, actual Alcalde, repite como cabeza de lista. En ella continúan la mayoría de concejales del equipo de Gobierno, avalados por una gestión que ha conseguido muchas mejoras y grandes actuaciones en cada una de las áreas de la política municipal.

De esta forma, los nombres en la candidatura que vuelven a presentarse con Fernández Liria son: Miriam Quintana, Isa Haro, Melchora Caparrós, Francisco Jesús Navarro, Antonio Márquez y María Isabel Ponce.

Junto a [email protected], caras nuevas en cuanto a la política local, que, sin embargo, son ampliamente conocidas en el pueblo, por su implicación social y cultural. El palomareño Antonio Luis Navarro, y la presidenta del Museo Emilio Sdun, Juani Haro, son las incorporaciones en una lista que también contempla nombres de personas comprometidas con la sociedad cuevana como son: María del Mar Rico, Isabel Ávila, Pedro Martínez, Juana Martínez, José Alarcón, Loli Fernández, Diego Gómez y María Josefa Cañadas. A ellos, se les añaden los suplentes: Rodrigo Rojas, Ana María Castro, José Gorretas, Ana María Hernández, José García, Ana María Sánchez, Antonio Perellón, Charles Esteeven Castro y Ana Belén Sánchez

"Nos avalan ocho años de gestión, dirigiendo el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, con ilusión, con ganas y con mucho trabajo. Hemos resuelto problemas enquistados, que preocupaban a los cuevanos y cuevanas, hemos actuado en todos y cada uno de los rincones de nuestro extenso municipio, y sobre todo, hemos gobernado con humildad y con una escucha activa, que nos ha hecho conocer en profundidad las necesidades y demandas de la ciudadanía. A veces no ha sido fácil, pero con tesón y mucho esfuerzo, a pesar de las dificultades económicas, hemos hecho de Cuevas un lugar referencial, y queremos seguir haciéndolo", explicaba el candidato a la reelección.

"Por eso, hemos confeccionado una candidatura que responde a ese espíritu de continuidad en esa senda del crecimiento de Cuevas del Almanzora. Pero además le hemos sumado caras nuevas que complementarán a la perfección la experiencia en gestión que ya tienen los compañeros y compañeras que nuevamente me acompañan en esta cita electoral", apuntaba Fernández Liria.

"Quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos y ellas, que me apoyen y vuelvan a estar conmigo en esta candidatura. A los que ya me acompañaron antes y con los que he compartido años de gestión y de trabajo, y a los que se suman ahora por su apuesta decidida en una lista socialista que está pensada por y para la mejora de todos los ámbitos de la vida de nuestros vecinos y vecinas", expresaba Antonio Fernández.

"Estamos seguros y decididos a seguir sirviendo a Cuevas, queremos que siga creciendo, y queremos que sigamos siendo más grandes, [email protected] Queremos renovar la confianza de los cuevanos y cuevanas. Nos avalan años de buena gestión y, sobre todo, de escuchar para mejorar. Por eso, los socialistas, que llevamos ya muchos años a pie de calle, vamos a salir en esta campaña a explicar lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer, porque teníamos proyectos, que hemos cumplido en una amplísima mayoría, y seguimos teniendo proyectos que ya tienen financiación para que Cuevas se consolide como el pueblo referente en cultura, en deporte, en turismo, en agricultura y en todos los aspectos que mejoren la vida de [email protected] y siga siendo el pueblo en el que estamos orgullosos de vivir", finalizaba el alcalde y candidato socialista.