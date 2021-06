Aprobadas más de 1.700 solicitudes para ERTE en Almería en un mes

martes 22 de junio de 2021 , 20:50h

La cuantía de las ayudas resueltas hasta el momento ronda los 6,5 millones de euros para la provincia







La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha resuelto en apenas un mes 1.734 solicitudes presentadas por empresas almerienses de la línea de ayudas para mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE. La automatización de los sistemas de gestión de estos incentivos ha permitido alcanzar los 24.000 expedientes tramitados en toda Andalucía cuando el plazo para acogerse a esta medida se cerró el pasado 19 de mayo.



Las 1.734 solicitudes resueltas suman, aproximadamente, 6,5 millones de euros en ayudas para empresas almerienses que durante la pandemia han tenido que acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.



El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha recordado que esta iniciativa cuenta con 270 millones de presupuesto y que tiene como objetivos “evitar que los ERTE se conviertan en ERE y en posibles despidos, además de favorecer que los trabajadores se mantengan de alta y no pierdan un 30% de su salario al estar incluidos en expedientes de regulación temporal”.



Las ayudas son de 505 euros al mes por empleo subvencionado durante un máximo de cuatro meses y con una cuantía máxima de 30.300 euros. Son compatibles con otras de cualquier administración para la misma finalidad siempre que no superen el coste total de la actividad subvencionada.





Otras ayudas en tramitación y con plazo de solicitud abierto

Además, Emilio Ortiz ha señalado que la Consejería de Empleo ha comenzado la tramitación de las ayudas de 210 euros que beneficiarán a más de 357.000 trabajadores andaluces que han estado en ERTE, incluidos los fijos discontinuos o de temporada con caída de ingresos, que cuentan con 75 millones de presupuesto.



Ortiz López ha recordado que hasta el 15 de julio está abierto el plazo de solicitud de las subvenciones de entre 3.000 y 200.000 euros para apoyar la solvencia de empresas y autónomos que hayan contraído deudas a causa de la pandemia. Asimismo, ha informado de que esta semana se realizarán jornadas informativas para dar la mayor difusión a esta convocatoria, como los webinares de esta tarde con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HEqQy8T7QuiD607zHAhJWQ), mañana 23 de junio con CEA (https://masempresas.cea.es/webinar-presentacion-programa-ayudas-a-la-solvencia-empresarial-de-autonomos-y-pymes/) y el viernes 25 de junio con Andalucía Emprende (https://zoom.us/webinar/register/WN_9M12lK_TQ3yr7HxFJ2Pw2g).



También ha recordado que está abierto el plazo de solicitud de otras convocatorias de ayudas para profesionales autónomos, como dos de las 9 líneas del programa que facilitará la conciliación en este colectivo, con 198.400 euros de presupuesto en Almería. Concretamente, se pueden pedir ayudas a la contratación de personas desempleadas que sustituyan a los autónomos para poder atender a sus hijos menores de 3 años o por embarazo, nacimiento, adopción y acogimiento.



Se trata de incentivos de 6.000 euros por cada contrato de un año de sustitución de la persona autónoma con hijos menores de 3 años; y de entre 1.700 euros por contrato de 16 semanas (para nacimiento, adopción, etc.) y 3.200 euros por contratos de 8 meses como máximo para sustituir a una autónoma embarazada. En ambos casos, las cuantías se incrementan si la persona contratada pertenece a colectivos preferentes, como mujeres, jóvenes o personas con discapacidad, entre otras.



Hasta el 1 de octubre continúa abierta la convocatoria de ayudas al inicio de actividad de autónomos y autónomas, con mejoras como el aumento de las cuantías en hasta un 30% para dar una respuesta efectiva a la necesidad de recursos económicos que tienen los autónomos en estos momentos. De esta forma, podrán recibir 5.000 euros las mujeres autónomas menores de 35 años, los hombres menores de 30 años y los autónomos que vivan en municipios de menos de 10.000 habitantes, una medida que contribuirá a frenar la despoblación del interior del territorio.



Estas ayudas son además compatibles con las de ampliación de la tarifa plana de autónomos, que se convocarán durante tres años más como medida de apoyo a la consolidación de los autónomos. Consiste en una ayuda que permite ampliar hasta 2 años la cuota reducida que la persona autónoma beneficiara de la tarifa plana estatal paga a la Seguridad Social, en lugar de un año. Para determinados colectivos (mujeres rurales y jóvenes) esa cuota se ve reducida a 30 euros al mes, 60 euros en el caso de autónomos en general y 50 en los autónomos agrarios.