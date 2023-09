Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Aquí puedes ayudar a los damnificados del terremoto de Marruecos Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Marroquí lanza una campaña de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en Marruecos La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha puesto en marcha un dispositivo de ayuda humanitaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Marruecos el pasado 4 de septiembre. El seísmo, de magnitud 7,2, ha dejado más de 2.100 muertos y 4.000 heridos, además de numerosos daños materiales. La ONG ha organizado dos acciones solidarias para colaborar con la emergencia y la reconstrucción. Por un lado, ha iniciado una recogida de productos de primera necesidad, como material sanitario, ropa, alimentos o productos de higiene personal, que se podrá entregar en las sedes de Málaga, Sevilla y Granada hasta el 22 de septiembre. Por otro lado, ha lanzado una campaña de crowfunding para financiar un proyecto de rehabilitación en alguna de las zonas afectadas. La Asociación Marroquí ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa y muestre su solidaridad con el pueblo marroquí. Según ha explicado su presidente, Mohamed Benali, “se trata de una situación dramática que requiere una respuesta urgente y coordinada. Desde Andalucía queremos aportar nuestro granito de arena y ayudar a nuestros hermanos y hermanas que lo están pasando mal”. La Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida de la ciudad de Málaga será la encargada de enviar la ayuda al país vecino a finales de mes. Los interesados en colaborar pueden consultar los puntos de recogida y el enlace al crowfunding en la página web de la Asociación Marroquí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

