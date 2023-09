Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Naciones Unidas premia a un alumno de la UAL por un trabajo

lunes 11 de septiembre de 2023 , 15:24h

El ingeniero químico por la Universidad de Almería, Daniel Rodríguez García, ha sido galardonado con el Premio Especial Conmemorativo del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible (ONU), en el marco del XX Certamen Universitario ‘Arquímedes’ de Introducción a la Investigación Científica que organiza el Ministerio de Universidades desde 2002. Un certamen que tiene como finalidad la investigación científica premiando a los mejores trabajos de investigación realizados por alumnado de grado y máster de cualquier titulación y universidad española.

Se trata de un evento muy competitivo de carácter nacional en el que se realiza una exhaustiva selección de los más relevantes trabajos de investigación científica o tecnológica. Inicialmente, un comité de expertos evaluó 530 trabajos designados por la Secretaría General de Universidades para cada ámbito científico, en el que se valora la originalidad y calidad global del trabajo. Sólo 25 trabajos pasaron a la fase final y pública, donde los autores participaron en un congreso en el cual defendieron sus trabajos. El premio conseguido por Daniel Rodríguez está dotado con 6.000 euros y es uno de los dos premios especiales concedidos en el certamen, reservados para los trabajos de mayor relevancia de entre los 25 seleccionados.

Su trabajo se enmarca en las actividades del grupo de investigación de Ingeniería de Bioprocesos y Tecnologías del Agua, perteneciente a CIESOL y liderado por José Antonio Sánchez Pérez sobre desinfección y descontaminación de aguas para su reutilización en riego agrícola mediante tecnologías solares.

“Estoy muy orgulloso haber podido representar a la Universidad de Almería en este certamen, pues es una universidad con un gran potencial docente e investigador que, sin duda, no tiene nada que envidiar a otras universidades más grandes del país”, ha indicado Daniel Rodríguez.

Respecto a su trabajo de investigación, ha explicado que es un trabajo “que formó parte de mi Trabajo Fin de Grado y que inicié en CIESOL apoyado y guiado por todo el grupo. Me hace especial ilusión que el trabajo con el que me inicié en el mundo de la investigación, y al que tantas horas y esfuerzo he invertido, sea galardonado con un premio tan relevante. Es una gran dosis de motivación para continuar aprendiendo y mejorando”.

Este joven investigador actualmente se encuentra cursando en la Universidad de Almería el primer año del Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales Aplicados a la Agroalimentación y Medioambiente, en el grupo de investigación de Ingeniería de Bioprocesos y Tecnologías del Agua.

Además, en el marco de este certamen, también fueron galardonados José Luis Casas López, José Luis Guzmán Sánchez y José Luis García Sánchez, investigadores del Centro de Investigaciones de la Energía Solar (CIESOL), con uno de los seis premios de 2.000 euros otorgados a los tutores de los mejores trabajos, en reconocimiento a su gran labor de tutorización y guía.