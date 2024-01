Capital Ampliar Arabistas piden retirar la señalética de juderías en Almería por ser una falsedad histórica Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 27 de enero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Sociedad Española de Estudios Árabes desmonta todos los argumentos de las instaladas y reclama rigor histórico a la hora de realizar estas actuaciones La Sociedad Española de Estudios Árabes, una asociación científica que agrupa a profesores e investigadores de toda España en el ámbito del arabismo, y que preside Jorge Lirola, profesor de la Universidad de Almería, ha expresado su preocupación y rechazo ante la reciente colocación de placas históricas en diversos puntos de la ciudad relativos a la existencia de unas supuestas juderías en la antigua ciudad. El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Comunidad Judía de Almería, la Asociación “Magen Sefarad” y el Foro Almería Centro, han colocado lápidas en distintos puntos de la ciudad con la leyenda de “Judería siglos X-XII” (en la Plaza de la Iglesia de San Roque) y “Judería siglos XIII-XV” (desde la zona de los Refugios de la Guerra, donde estaba la Puerta de Pechina, la más importante y monumental de la Almería andalusí, hasta la Calle Jovellanos, esquina con Calle de las Tiendas) con la menorá y con el logo de la ciudad de Almería. En ambos casos, tanto en español como en inglés. "Seguramente lo han hecho para informar a los almerienses y también a los turistas que visiten Almería, si bien, como analizamos a continuación, ha sido para dar información falsa" indica el escrito de la SEEA remitido al Consistorio de la capital, con la intención -como indican en él- de que sean retiradas porque "que tratan de dar carta de naturaleza a una falsa realidad histórica". Detalla Lirola, que "No aportan ningún dato contrastable que documente lo que sostienen: que durante los siglos X-XII la Judería estaba en el entorno de la actual Iglesia de San Roque y que durante los siglos XIII-XV lo estaba en una amplia zona en el principal acceso a la ciudad. Como explicación del traslado de la judería de un lugar al otro aluden a lo que llaman la conquista de la ciudad por los almohades en 1147, que, según ellos, destruiría la judería". OPINIÓN Juderías de fábula RAFAEL M. MARTOS El profesor insiste en que "Disparate tras disparate, que quedan desmentidos tanto por la arqueología como por la documentación escrita" y recuerda que "La actual Iglesia de San Roque, junto a la que se ha colocado la placa de la judería en los siglos X-XII, ocupa el lugar de una rábita, la que fue llamada “de la despedida” al final de la época andalusí, y estaba extramuros del Arrabal de al-Hawd (la Hondonada) en el cementerio que tomaba el nombre de dicho arrabal. El que allí estuviera el “cementerio hebreo” es una de las diversas falsedades históricas que se han transmitido y que hay que descartar. En aquella rábita fue enterrado en el siglo XI el jurista malikí, musulmán, Abu l-Walid al-Bayi, cuya tumba fue muy venerada, y en los textos andalusíes se documentan enterramientos múltiples de musulmanes almerienses, entre ellos el geógrafo al-Udri en 1085 y el literato Ibn Játima en 1369, en el mausoleo que su familia tenía en ese cementerio. La arqueología documenta múltiples sepulturas musulmanas, ninguna judía. La confusión podría derivar de que a alguien se le ocurrió que al-Hawd/al-Hud (la Hondonada) sonaba a Yahud (Judíos) y que allí estaba la judería. Desde el siglo IX se documenta un poblamiento musulmán en lo que ahora es la Chanca". En el informe realizado por la SEEA se insiste en que "El desconocimiento histórico del que hacen gala quienes han materializado la iniciativa, si es que no es malintencionado, llega hasta el punto de afirmar que fueron los almohades los que acabaron con aquella judería en 1147, cuando en realidad fue la cruzada cristiana la que destruyó el arrabal, que -insistimos- no era la judería, y el resto de la ciudad. Los almohades tomaron la ciudad en 1157 expulsando a las tropas cristianas que habían ocupado la ciudad durante un decenio y que son quienes acabaron con el esplendor económico de ella". En ese mismo sentido, detallan que "Almería fue recuperando su actividad marítimo-comercial desde mediados del siglo XII y especialmente en la época nazarí, aunque Málaga aprovechó el declive del puerto almeriense. Sabemos que en Almería había numerosos mercaderes musulmanes y también cristianos, procedentes de Valencia, Barcelona y de las repúblicas italianas. En el Libro de Cuentas de la Alcazaba solo se documenta un comerciante judío. Esto está en sintonía con la información que se da en el Libro del Repartimiento de Almería, en el que en cinco ocasiones se menciona la judería. En todas ellas se refieren a una única calle que fue judería y que iba al matadero que estaba ubicado en la zona de la Hoya. Así pues, en este caso, magnifican la extensión y trasladan su ubicación a uno de los puntos neurálgicos de la ciudad antes y ahora". Así pues, "las placas colocadas no son “una puesta en valor de la historia de nuestra ciudad” como pretenden Carmelo López, presidente de la red cultural judía ‘Tarbut Sefarad’, y de Elodia Ortiz, presidenta del Foro Almería Centro, cuyo conocimiento histórico de la Almería andalusí, a la vista de los hechos, es muy deficiente, sino que se trata claramente de una grave tergiversación de la realidad histórica. Lo que se está haciendo es difundir bulos y desinformar tanto a los almerienses como a los turistas, además de tratar de acreditar y perpetuar ficciones históricas". "Lo más grave del asunto es que el Ayuntamiento de Almería, a través del concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, ha dado credibilidad a esos bulos y, con dinero público, ha instalado las placas con las que tratan de acreditar y perpetuar falsedades históricas que hay que erradicar" concluye el escrito al Ayuntamiento.

