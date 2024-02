Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Árboles, procesiones y polémica Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 07 de febrero de 2024 , 08:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Disculpe, pero yo sí veo la polémica. Se lo digo a José Rafael Soto, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, quien comentaba en Interalmeria TV que “no entiende la polémica” suscitada por el famoso concejal del PSOE, Raúl Enríquez, quien pedía explicaciones por la eliminación de árboles en algunas plazas y calles del centro de la ciudad. Disculpe, pero yo sí veo la polémica. Y la veo en la respuesta, no en la pregunta. Nos hemos enterado así de que esos árboles se retiran porque así lo han pedido los cofrades. Pues vaya por Dios, mientras en barrios como el mío los árboles no se podan en años y años, a pesar de que algunos representan un riesgo cierto para la seguridad de viandantes y vehículos, en otros lugares basta con abrir la boca para que, presto y dispuesto, el Ayuntamiento acuda a ordenar a la empresa -la misma que, con la excusa de la “poda natural”, deja las cosas como están- cumplir sus deseos. Disculpe, pero yo sí veo la polémica. La veo en la confianza en que al representante de los cofrades le “consta” que los árboles han sido trasplantados, pero no dice en qué sentido le “consta”. ¿Ha supervisado los trabajos? ¿Sabe dónde están ahora? ¿Sabe si aguantarán mucho tiempo vivos en manos de esta empresa? Disculpe, pero yo sí veo la polémica. Los árboles en las calles y las plazas tienen un determinado sentido, que pierden si se trasladan a otro lugar... es como lo que querían hacer en la Plaza de la Constitución, quitar árboles que dan sombra y alivian las temperaturas, para poner sombrillas y toldos... que dan sombra y alivian las temperaturas. Eso sí, no hay de qué preocuparse porque los árboles no se talan, se trasladan... nunca nos dicen dónde, pero parece que algunos tienen fe en ello. Disculpe, pero yo sí veo la polémica, porque esto pasa después de que haya habido quejas, suavitas, por parte del Consistorio, de que se les está yendo de las manos lo de las procesiones. Semana sí, semana también, nos cortan las calles por procesiones y similares, y eso tiene un coste económico que pagamos todos, porque hay que pagar horas extras a todos los funcionarios municipales que se encargan de que transcurra con normalidad (empezando por la Policía Local). Tiene un coste para la ciudadanía, que siempre tiene que andar pendiente de los cortes de calles al tráfico... imaginen que en vez de procesiones fuesen manifestaciones. ¡Qué no estarían diciendo algunos! Yo sí que veo la polémica. De hecho, veo poca polémica. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1298 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes