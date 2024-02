Economía Ampliar La Mesa del Agua de Almería exige que la desaladora de Villaricos funcione miércoles 07 de febrero de 2024 , 08:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Almería, señalan que ya “no se admiten más retrasos ni más excusas” para esta infraestructura que lleva doce años inutilizada La Mesa del Agua de Almería ha mantenido una reunión de trabajo con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en la que han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “la reparación y puesta en marcha” de la desaladora de Villaricos, en el Bajo Almanzora después de más once años paralizada e inutilizada. Desde que una riada afectara a la planta desaladora, en el año 2012, la Mesa del Agua ha venido reclamando implicación para el arreglo de esta infraestructura que han calificado como “la desaladora de la vergüenza”. “Ya no se pueden admitir más retrasos ni más excusas” para ponerla en marcha, han apuntado. El colectivo ha reiterado en la reunión que tal y como vienen anunciando la provincia de Almería está viviendo una situación “muy preocupante” y “muy grave” en la Comarca del Almanzora donde ya se han dejado de plantar 5.000 hectáreas de terreno. Una cifra que se verá incrementada para los cultivos de primavera ante la crítica situación que se está viviendo en toda la zona. La Mesa del Agua de Almería también han pedido “agilidad” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apruebe la cesión de derechos entre la Acequia Real del Júcar y Aguas del Almanzora, ya que “sólo se trata de aprobar un trámite administrativo, en un acuerdo en el que no hay que hacer ninguna obra ni infraestructura. Se trata sólo de una autorización del Gobierno de España para llevar a cabo esa cesión de derechos”. También se ha insistido en acometer un cronograma detallado del estado de las obras correspondientes al Gobierno de España, como también se realiza con la Junta de Andalucía, para conocer el estado de las mismas. Además, se ha explicado la necesidad de la construcción de una nueva desaladora en el Poniente almeriense, donde la desaladora de Campo de Dalías es la que más capacidad tiene, y la demanda para la construcción de embalses en la zona de la Comarca de Níjar para que la Comunidad de Usuarios (CUCN) pueda tener garantías de almacenamiento ante la situación de sequía que se vive en toda la provincia.

La Mesa del Agua de Almería

En la Mesa del Agua de Almería participan los siguientes agentes sociales y económicos de la provincia: FEDERACIÓN DE REGANTES DE ALMERÍA (FERAL), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ALMANZORA, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE ADRA, AGUAS DEL ALMANZORA SA, COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (CUCN), COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DE AGUAS DEPURADAS (CGUAL), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA), ASAJA, COAG, UPA, REGANTES DE ALMERÍA (REGA), ASEMPAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALMERIA y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ALMERIA.

