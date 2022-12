Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Arde un barco en la bocana del puerto de Almerimar miércoles 14 de diciembre de 2022 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los servicios de emergencias han actuado este miércoles para sofocar el incendio de un barco de seis metros de eslora sin ocupantes que se ha registrado en la bocana del puerto deportivo de Almerimar en El Ejido (Almería), el cual ha quedado completamente dañado por las llamas. Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que fue poco después de las 16,00 horas cuando desde la oficial del puerto deportivo se alertaba de la presencia de una embarcación incendiada sin ocupantes, a unos 300 metros de la orilla. Así, se dio aviso a Bomberos del Poniente y Salvamento Marítimo, que movilizaron la Salvamar Spica hasta la zona. Los medios actuantes desplazaron la motora hasta las rocas de los espigones para facilitar la extinción del incendio, que quedó apagado sobre las 17,40 horas. Hasta el lugar también se ha desplazado la Guardia Civil. El barco ha ardido en su totalidad, si bien durante la primera exploración efectuada no se han encontrado tripulantes en el interior de la nave ni fuera de la misma. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

