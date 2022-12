Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Muere un joven tras colisionar con su coche contra un talud en Vera miércoles 14 de diciembre de 2022 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un joven de 29 años ha perdido la vida esta madrugada al salirse su vehículo de la calzada y colisionar contra un talud en Vera (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía. El accidente ha ocurrido pasadas las 5,30 horas, en ese momento, un ciudadano ha dado aviso al teléfono 112 porque un turismo se había salido de la carretera en la A-352, en la zona de La Cabuzana, y había una persona que necesitaba asistencia. Desde el centro coordinador se activó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a mantenimiento de carreteras. Fuentes de la Guardia Civil y la Policía Local han confirmado al 112 que un varón de 29 años ha resultado fallecido en este accidente. El Instituto Armado ha indicado, además, que el turismo ha colisionado contra un talud y el fallecido ha salido despedido del vehículo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

