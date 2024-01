Economía Asesoramiento a productores ecológicos con 4 millones de euros viernes 19 de enero de 2024 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estas subvenciones contribuyen a la mejora de la gestión sostenible y el rendimiento general de las explotaciones La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural pone a disposición de agricultores y ganaderos andaluces cuatro millones de euros en ayudas para la contratación de servicios de asesoramiento sostenible en Producción Ecológica a explotaciones agrarias, unas subvenciones que se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2023-2027 y se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 de España. Con estas subvenciones el Gobierno andaluz se propone apoyar e impulsar el desarrollo del sector ecológico para avanzar en la mejora de la gestión sostenible y el rendimiento general de las explotaciones agrícolas y empresas rurales. Los servicios de asesoramiento a los productores tratarán aspectos económicos, medioambientales y sociales y además proporcionarán información tecnológica y científica. Asimismo ofrecerán servicios relacionados con conceptos básicos de Producción Ecológica, legislación, técnicas agronómicas (obligaciones y recomendaciones), control de plagas y enfermedades o comercialización de los productos. Los incentivos de esta línea de ayudas permitirán avanzar en el etiquetado de la producción ecológica agroalimentaria de Andalucía y para ello el reglamento establece un sistema de gestión, control y etiquetado de los productos, centrándose la asesoría en aspectos como el cumplimiento de la normativa ecológica, las mejores prácticas ambientales, su nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas sobre el bienestar animal y la obtención de productos a partir de sustancias y procesos naturales. Asimismo, estos servicios de asesoramiento ayudarán a los titulares de las explotaciones y demás beneficiarios de las ayudas de la PAC a ser más conscientes de la relación que existe entre la gestión de su actividad y la ordenación del territorio, por un lado, y por otro, de determinadas normas y requisitos como los relacionados con el medio ambiente y el clima. Las ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 85% mientras que la Comunidad Autónoma de Andalucía se hace cargo del 15% restante. Del total de los cuatro millones de euros que tiene de dotación esta línea, la mitad corresponde a la anualidad de 2024 y la otra mitad a la de 2025. Beneficiarios En lo relativo a los beneficiarios, las ayudas podrán ser solicitadas por entidades y personas jurídicas, públicas o privadas, cuyo objeto social sea el asesoramiento técnico en Producción Ecológica a titulares de explotaciones agrarias de Andalucía. Los formularios para acceder a estas subvenciones pueden obtenerse en la dirección https://juntadeandalucia.es/ servicios/sede/tramites/ procedimientos/detalle/25088. html No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

