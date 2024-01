Deportes Ampliar William Thompson vuelve a ser convocado por la Federación Española jueves 18 de enero de 2024 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado al Club Balonmano Roquetas el listado de jugadores de la Generación 2007-08 que han sido convocados por el ente federativo para unas Jornadas de Tecnificación que se van a celebrar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, en Granada, del 8 al 15 del próximo mes de febrero, y entre los convocados se encuentra el cadete roquetero William Thompson. El coordinador de estas jornadas, como es habitual, será Jordi Ribera, seleccionador nacional de los Hispanos y que es, además, el Director Técnico del Área Masculina de la RFEBM. Por tanto, será él mismo quien supervise de primera mano el trabajo de los chicos, junto a su habitual equipo de trabajo. Durante las jornadas, los 70 jugadores convocados podrán trabajar a un alto nivel durante el tiempo que dure la actividad. Junto a William Thompson, la convocatoria está compuesta por los siguientes jugadores: Portería: Isaac Popa Arellano (AD Dominicos Zaragoza), Daniel Corrales Martínez (Agustinos de Alicante), Ignacio Vergara Montoya (Club Deportivo San Ignacio), Guillem Martínez Herman (FC Barcelona), Julen Orbegozo Odriozola (Zarautz KE), Albert Quesada Quesada (FC Barcelona), Rubén Cardeñosa López (AD Prado Marianistas), Juan Pablo Varela Martínez (CD Esc. Montequinto), Marcos García Peñacoba (BM Xuntura Base Oviedo).

Álex Fernández Jiménez (FC Barcelona), Anselmo Collado Carrión (BM Mislata), Sergio Sánchez Vidan (Ademar León), Brian Estebanez Alonso (BM Delicias), Darío Aguado del Castillo (BM Alcobendas), Marcos Lázaro Maluenda (CB San Sebastián de los Reyes), Adrián Soteras Iso (CD Cantolagua), Álvaro Luis Díaz García (CD Grubalgal), Marcos Casado Pérez (BM Pereda), Alejandro Colón Martín (BM Alcobendas), Marcos García López-Ibarra (CB San Sebastián de los Reyes) Lateral Derecho: Marcos Fis Ballester (BM Alarcos Ciudad Real), Adrián Pons González (Atlético Valladolid), Roc Páez Escribano (Handbol Bordils), David Torrejón Temes (BM Alcbendas), Adrián Sola Basterra (FC Barcelona), Enrique Pérez García (Los Dólmenes Antequera), Jorge Martínez Ferreño (CG Covadonga), Álex Pérez Holguín (FC Barcelona), Pablo Aresti Esteban (Urdaneta), Miguel Macaya Rodríguez (SCDR Anaitasuna), Alejandro Ferrero de la Fuente (Club Deportivo Balonmano Nava)

Antonio Jesús López Tovar (Maristas ADEMUR), Lucas Osorio Holanda (IES José Mari Pereda), Jon Urtizberea Rico (CD Bidasoa), Iván Martínez Martínez (BM Águilas), Xabier de la Fuente Ramos (CD San Ignacio), Marc Hinojosa Reverte (HC Sant Boi), Pablo Sánchez Labrador (Córdoba BM), Mateo Morales Bajo (CD San Agustín Valladolid), Rodrigo Val Claramunt (AD Dominicos Zaragoza), Aingeru Zabalza Labayen (SCDR Anaitasuna), Igor Fernández Fernández (G.D. Bosco) Extremo Derecho: Adrián Glaría Sanz (SCDR Anaitasuna), Pablo González Rodríguez (RGC Covadonga), Mario García Collado (SCDR Anaitasuna), Yanis Ramírez Pérez (CD Grubalgal), Íñigo Carroquino Arteaga (AD Dominicos Zaragoza), Ian Viladiu Peré (FC Barcelona), Eduardo Álvarez Latorre (AD Dominicos Zaragoza), Enaitz Gurrutxaga Zabala (Tolosa CF)

Daniel Reinante Santonja (Fundación Agustinos Alicante), Carlos Martín de Bolaños Ruiz (BM Mislata), Diego Roldán Víbora (Córdoba BM), Yago López Cid (AD Carballal), Unai Barreto Usabarrena (CB Bidasoa), Xabier Istúriz Fernández (SCDR Anaitasuna), Lucas Espejo Sánchez (FC Barcelona), Joel Baltasar Etxabe (Zarautz KE) Pivote: Arnau Orobitg Faro (Sant Joan Despí), William Thompson Bouzad (BM Roquetas), Borja Nieto Marabini (CB Camargo), Guillem Pino Uviedo (FC Barcelona), Nolan Gutiérrez Martín (BM Barakaldo), Iu Carballar Foixench (FC Barcelona), Pablo Pazos Núñez (BM Cisne), Sergio Sánchez Sánchez (BM Alarcos), Alexander Jones Pérez (FC Barcelona), Alonso Alarcón Fernández (AD Prado Marianistas), Hibson Kolman Hiobi Atjaba (BM Almogavar), Aimar Iraeta Agirre (Usurbil KE) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.