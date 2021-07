Así habría sido el Playazo de Rodalquilar de urbanizarse en los años 70

miércoles 14 de julio de 2021

La delegada de Cultura, Eloísa Cabrera, ha presentado el Documento del Mes en el Archivo Histótico Provincial









La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico continúa el programa el Documento del mes en el Archivo Histórico Provincial de Almería con la exposición, en esta ocasión, de un anteproyecto para urbanizar la zona de Rodalquilar denominada El Playazo. Fue realizado por el arquitecto Martín Quevedo y aunque no tiene fecha, por su tipología y contenido se estima que es de principios de los años 70 del siglo XX.



Según ha señalado la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, este proyecto, “como otros de la zona, pretendía urbanizar una franja costera virgen del litoral almeriense. Contemplaba construir en un espacio de 800.000 metros cuadrados, hoteles, apartamentos, chalets y campo de golf”.



Se trata de un documento “que muestra lo que hubiera sido este lugar de haberse realizado el proyecto y como habría cambiado profundamente el paisaje del lugar, que ahora es “una de las joyas de la corona” del parque Natural del Cabo de Gata Níjar, ha destacado Cabrera. Un proyecto que la secular falta de agua e infraestructuras, entre otras razones, impidió realizarse”.



Durante la presentación del anteproyecto - que pertenece al fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo- y sus principales características, han acompañado a la delegada, la directora del Archivo Provincial, María Luisa Andrés y como experto, el geógrafo y especialista en urbanismo Rodolfo Caparrós, que ha explicado que en una fecha por determinar, aunque ha señalado “con toda probabilidad” la primera mitad de la década de los 70 del siglo XX, se elaboraron una serie de esquemas de ordenación de operaciones turístico-residenciales en distintos lugares de la costa de Almería.



Como ha señalado durante su intervención, “la documentación, para cada uno de los casos, consistía en una representación planimétrica no convencional (con rasgos más característicos de la obra gráfica o plástica), unos cuadros de superficies y reparto de usos, así como una aproximación a los costes y una estimación de la mano de obra que movilizaría la iniciativa”.



En los expedientes, que proceden del Ministerio de Información y Turismo, “no consta ninguna tramitación ante instancia administrativa, aunque, evidentemente, llegaron a la Delegación almeriense del Ministerio”, afirma el experto.





Playazo de Rodalquilar

Rodolfo Caparros, que ha afirmado que “es inevitable tener una sensación de alivio al constatar que la iniciativa que queda reflejada en este documento del mes no se llevó a cabo”, ha concretado que según esta iniciativa, la primera línea de playa se destinaba a usos hoteleros, una segunda línea, a bloques de apartamentos, con una densidad y alturas similares a los hoteles y una tercera línea iba destinada a vivienda unifamiliar aislada, en parcela de medio tamaño.



El eje de la operación, que coincide con el trazado de la rambla, se destina a campo de golf. Este aspecto se deduce del grafismo de los planos, aunque no hay una referencia expresa en la documentación. De confirmarse esta interpretación, nos encontraríamos con unos rasgos pioneros en el planteamiento de este tipo de operaciones (los campos de golf se incorporan como elemento de arrastre de la operación urbanística en la última década del siglo).



El viario tiene un esquema sencillo, de base orgánica y segrega claramente los tráficos de paso (hacia la playa y los edificios de mayor densidad, con su reserva de suelo para aparcamientos) de los tráficos de acceso a vivienda, que se resuelven con calles en fondo de saco.



El Playazo de Rodalquilar es una apreciada playa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, tanto por la calidad de su zona de estancia como por los interesantes valores paisajísticos de la parte baja del valle de Rodalquilar. Su accesibilidad histórica procede de la conformación topográfica del valle y del trazado de caminos que conducían, en primera instancia, al asentamiento de los Alumbres (s. XVI), y, más tarde, a la Batería de San Ramón o Fuerte de Santiago (s. XVIII). Estos valiosos componentes patrimoniales son iconos dentro de una escena paisajística de gran valor, reconocido por la sociedad que en ella se ubica y por el gran número de visitantes que la disfrutan.