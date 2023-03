Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Así serán los cementerios sostenibles en el futuro Escucha la noticia La preocupación por un futuro sostenible afecta a todas las esferas de la vida, también a la muerte. Por eso, cada vez hay una conciencia mayor entre los ciudadanos sobre qué será de ellos cuando fallezcan y cómo se conservarán sus restos para no afectar negativamente al medio ambiente. Así lo confirman desde la empresa de servicios funerarios de Almería Interfunerarias. La compañía, referente del sector a nivel nacional, asegura que la preocupación por la creación de cementerios sostenibles es una realidad. Y no es solo patrimonio de las administraciones públicas: las personas, a título particular, preguntan más a menudo sobre este asunto, «para aportar su granito de arena por el futuro», explican desde Interfunerarias. La gran problemática de los cementerios Los cementerios urbanos son una de las estructuras que menos cambios han sufrido a lo largo del tiempo. La fórmula habitual presenta una gran problemática: la falta de espacio. Ciudades como Almería, con una cantidad de ciudadanos cada vez mayor, hace que la demanda de espacios para inhumaciones sea constante y creciente. Sin embargo, el espacio dedicado a los camposantos es el mismo. Este problema se suma a la preocupación por asuntos como la ecología y la sostenibilidad y a la aparición de nuevas herramientas tecnológicas que se pueden aplicar con imaginativas fórmulas, como ya están demostrando proyectos piloto a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo serán, entonces, los cementerios del futuro? «La observación de iniciativas que ya han dado ciertos pasos nos permiten imaginar cómo serán los cementerios de Almería y del resto de la geografía nacional en los próximos años», adelantan desde Interfunerarias, que fijan 4 grandes cambios a tener muy en cuenta: Optimización del espacio La gran problemática de espacios ya analizada llevará a que, obligatoriamente, estos lugares busquen una nueva configuración. Se apostará por la construcción a más altura, creando los llamados cementerios verticales, muy populares en países como Brasil. Además, los camposantos abrazarán la nueva realidad social: las ciudades, hoy, son espacios donde conviven distintas culturas y religiones. Esto debe tener repercusión en los cementerios, que reservarán espacios para otras confesiones y modos de enterramiento. Mirada “eco” Gestión de residuos, apuesta por la energía renovable para la maquinaria, creación de espacios para el fomento de la flora y la fauna… Estos son tan solo algunos de los puntos más destacados de la mirada “eco” que los gobernantes están poniendo sobre la mesa cuando toca renovar los cementerios. Serán espacios que ayuden a mejorar el medio ambiente. Sin dejar de lado la tecnología ¿Cómo puede aplicarse la tecnología a este ámbito? Lo cierto es que la minería de datos, la geolocalización y la existencia de datos en la nube pueden resultar muy útiles a la hora de crear mapas interactivos para encontrar a un ser querido, salas de exposiciones o visitas guiadas a las tumbas de personalidades, con sus historias y material adicional. El cementerio es un espacio vivo Lo más importante, sobre todo, es que los cementerios pasen a ser «patrimonio de los vivos». «En España no ocurre como en Irlanda o Escocia, donde los cementerios son espacios que se visitan para pasear, charlar o contemplar», reflexionan en Interfunerarias: «Esto va a cambiar y estos lugares pasarán a ser parte del día a día de las personas y no un espacio lúgubre y triste». Estos son los principales puntos que harán que los cementerios del mañana sean distintos, más amigables y claves para el desarrollo de ciudades como Almería. Muchas de estas iniciativas ya están implantadas o en debate y pronto serán una realidad en muchos puntos de España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)