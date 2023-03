Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Si esta Semana Santa dejas tu casa vas a necesitar esto Escucha la noticia ¿Vas a dejar tu casa durante la Semana Santa? ¿Te preocupa qué pueda pasar? ¿Estás buscando una cámara de vigilancia inteligente que te permita ver lo que ocurre en tu casa desde cualquier lugar? ¿Quieres una cámara que tenga una calidad de imagen excelente, un movimiento total, una visión nocturna y una detección de movimiento? ¿Te gustaría poder comunicarte con tu familia o tus mascotas a través de la cámara? Si has respondido sí a estas preguntas, entonces te interesa conocer el producto que te voy a presentar hoy: la cámara Wi-Fi vigilancia 360º Tapo C200 de TP-Link. La Tapo C200 es una cámara de vigilancia Wi-Fi inteligente que te ofrece todas las funciones que necesitas para proteger tu hogar y tu familia 24 horas al día. Con esta cámara podrás: - Capturar todos los detalles con una resolución 1080p. La cámara tiene una calidad de imagen de alta definición que te permite ver con claridad lo que ocurre en tu casa.

- Rota la cámara en 360º horizontal y 114º vertical. La cámara tiene un movimiento total que te permite controlarla desde tu móvil y ajustar el ángulo de visión según tus necesidades.

- Ver incluso de noche con una distancia visual de hasta 9 metros. La cámara tiene una visión nocturna infrarroja que cambia automáticamente a color en condiciones de poca luz.

- Recibir una alerta si algo sospechoso es detectado. La cámara tiene una detección de movimiento y notificaciones que te envían una alerta al móvil en el momento que detecta algo anormal en tu casa o en sus alrededores. También puedes activar el modo alarma con efectos de luz y sonido para ahuyentar visitas no deseadas.

- Comunicarte con los demás gracias al micrófono y altavoz integrados en la propia cámara. La cámara tiene un sonido bidireccional que te permite hablar con tu familia, tus mascotas o la niñera desde tu móvil.

- Almacenar tus vídeos de forma segura y local. La cámara tiene una ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128 GB que te permite guardar hasta 384 horas de vídeo sin depender de internet ni de servicios en la nube.

- Controlar la cámara por voz. La cámara es compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa, lo que te permite usar comandos de voz para encenderla, apagarla o ver la imagen en tu pantalla inteligente. Como ves, la Tapo C200 es una cámara de vigilancia Wi-Fi inteligente que te ofrece todo lo que necesitas para tener una mayor tranquilidad y seguridad en tu hogar. Además, su instalación y configuración es muy sencilla gracias a la aplicación Tapo, que te guía paso a paso y te permite acceder a todas las funciones de la cámara desde tu móvil. No esperes más y hazte con la Tapo C200, la cámara Wi-Fi vigilancia 360º que te hará la vida más fácil y segura. ¡Te aseguro que no te arrepentirás!