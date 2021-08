Tennessee cierra por todo lo alto el ciclo de conciertos en El Toyo

viernes 13 de agosto de 2021 , 15:47h

La Plaza del Mar, con el ciclo de cine cómico y monologuistas y conciertos rockeros, y la explanada de atracciones, se han convertido en un gran atractivo este mes de agosto





Con la alegría y jovialidad del rock primigenio de Tennessee, la Plaza del Mar de El Toyo vivió anoche el último de los tres conciertos de rock and roll programados para estas semanas, tras las actuaciones de Héroes del Rock’n’Roll, con Carlos Segarra y Miguel Ángel Escorcia a finales del mes de julio y la de Los Mambo Jambo la pasada semana. Un cierre por todo lo alto de una serie de propuestas organizadas por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería para dinamizar una de las zonas más turísticas de la ciudad y que se suma al ciclo de monólogo y película con ‘Dolby Comedy’, que ha celebrado cuatro de sus cinco citas, además de un concierto de la Banda Municipal de Música y Divertoyo, el parque de atracciones temporal que desde el día 4 y hasta el 16 de agosto también incluye teatro infantil en algunas jornadas, como las del próximo día 14 y día 16, en ambos casos a las 20.00 horas.



La reincorporación de la Plaza del Mar como escenario de actividades del Área de Cultura ha sido una de las grandes novedades de la programación de verano, que continúa también a plena actividad desde el Recinto de Conciertos y habiendo sumado más escenarios gracias al Festival de Flamenco y Danza. En este sentido, el concejal Diego Cruz detallaba que “este punto de encuentro en una zona turística como El Toyo siempre ha tenido una línea de programación en verano que volvemos a relanzar este año”.



Tennessee es un grupo muy versátil. Aunque el Rock and Roll es su estilo en el amplio sentido de la palabra, son capaces de cantar a capela, hacer swing, rock and roll, doo-wop ,e interpretando canciones propias así como algunas versiones casi siempre adaptadas al castellano de clásicos de los años 50 y 60. El núcleo de la banda está formado por Roberto Gil a la batería, Isidro Arenas en las guitarras y Amancio Jiménez al bajo, mientras los tres se encargan del aspecto vocal. Anoche, además de con dos compañeros de apoyo, también contaron con la colaboración del propio Diego Cruz, que volvió a hacer una defensa de la #culturasegura, antes de interpretar con ellos el mítico ‘Suspicious Mind’ de Elvis Presley.



Dolby Comedy se viene celebrando todos los miércoles desde el 21 de julio y tendrá el 18 de agosto a las 22.00 h su última proyección con ‘Hot Shots’ y la participación previa de Paco Calavera. La proyección es con doblaje en castellano y subtítulos en castellano para personas con discapacidad auditiva.



Divertoyo apura también sus últimos días, con hasta 28 atracciones, repartidas entre 10 atracciones para niños, 3 de adultos, 4 casetas de habilidades, y el resto estará dedicada a la gastronomía con 6 puestos de repostería, una hamburguesería, dos ofrecerán mojitos, el clásico del vino dulce y chocolate con churros. A esta propuesta se suma un pase de teatro infantil a las 20.00 horas, que serán los días 14 y 16 de agosto. La programación en El Toyo se ha completado con un concierto de la Banda Municipal de Música, este viernes 13.