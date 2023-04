Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Berja acoge el VII Festpoviber este viernes 14 y sábado 15 de abril jueves 13 de abril de 2023 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La clausura será el sábado a las ocho de la tarde en el Teatro El viernes 14 y el sábado 15 de abril, se celebra el VII FESTPOVIBER, Festival de Poesía Visual de Berja. El pasado mes se inauguró el Centro de Poesía Visual en la Casa de la Cultura y, ahora esa poesía saldrá a la calle con proyecciones en distintos espacios para expandirla. Un año más, Berja se convierte en el gran escaparate de la poesía más viva. Aquella que se nutre de todas las artes, para brillar en las calles, plazas, comercios y demás espacios; como la Casa de la Cultura, el Edificio Molino del Perrillo, el Teatro Municipal donde se habilitarán exposiciones, acciones poéticas, presentación de libros. Veintiséis comercios participan este año en Expoesía Excaparates, con la obra de Costa2. Poesía Visual de los hermanos Costa: Fernando y Manel (Valencia). Donde el azar es un factor fundamental en su trabajo. También podremos ver una exposición de retratos cefaloplanos de Benedix Shönflies (Berlín). Collages y dibujos de Jaime Rguez, artista multidisciplinar de Oviedo. Mandalas de Raimundo Iañez, artista y poeta de Granada. Un tendedero de postales, donde la artista almeriense Fátima Jiménez, nos recordará el “Covid Time” desde una visión plástica. Más de veinte obras, de varios artistas locales, nacionales e internacionales, serán las hojas del Cuaderno Gigante Cartón 5, que podremos ver expuestas en la Sala Museo del Molino, con prólogo y portada de María MM. También habrá espacio para los manifiestos Poex. Es el caso de “Elejido para vivir”. Una gran instalación y manifiesto por la poetización del campo, el plástico y la riqueza que genera. Espacio para personajes históricos. Este año, la artista Perra Martínez, reencarna a Eva Perón, en “Ave Eva Uva”. Además, el Taller POEX de la Biblioteca, ha preparado varias acciones poéticas. Por su parte, el Club de lectura realizará una lectura Happening, “Sabor a Gloria”, homenaje a Gloria Fuertes, en una tienda de muebles de hogar. También se presentarán libros, como un nuevo Ladrillo III: “poemas gamberros” de Agustín Gómez Arcos. Autor de Enix-Almería. Exiliado, malquerido y olvidado, reconocido en Francia. La poesía no es solo ver, la escucha es importante y, por eso también habrá Arte Sonoro a través de un concierto de Stahlfabrik. Una colaboración del Festival Morada Sónica de Almería. Este año el artista invitado a pregonar el Festival es Rolando Peña (Caracas, 1942), “El príncipe negro”. En los orígenes del arte conceptual venezolano, fue pionero y transgresor. Uno de los primeros artistas en su tierra que empezó a trabajar las artes de acción y multimedia en los años 60. Formado en teatro y danza contemporánea, recibe una Beca de danza para la prestigiosa Academia de Danza, Martha Graham y se traslada a Nueva York. Allí funda el primer grupo latinoamericano de vanguardia “Foundation for the Totality” (1967) y conoce al fotógrafo y cineasta Andy Warhol, quien le puso “el príncipe negro” y con el que realizó varios happening. También conoció a escritores de la Generación Beat como Allen Ginsberg, Peter Orlovsky y Gregory Corso. Además de otros personajes de las artes como: Jean Michel Basquiat, Yoko Ono, Grace Jones, etc… Representó a Venezuela en la XLVII Bienal de Venecia, en 1997. Es conocido por trabajar con barriles de petróleo. Un concepto recurrente, aplicado a esculturas, instalaciones, videos, gráficas, imágenes digitales. Donde denuncia las guerras del petróleo, la corrupción y el poder que genera; pero también se convierte en figura alegórica, en una especie de “fetiche de fin de siglo”. Desde hace años, Rolando sigue a través de redes las actividades del Taller POEX, El Festival y el Centro de Poesía Visual. Tenía ganas de vernos y quizás, ha visto algo de esa vanguardia total que fundó, de ese concepto de arte, que define como la unión de todas las artes, el arte es todo: es poesía, es danza, es vídeo, es teatro, tv, cine, TODO. El pregón lo dedicará a su amigo, el poeta venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes de Literatura 2022. También presentará su último libro: Bienvenido a mi mundo del arte y realizará un performance en directo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.