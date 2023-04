Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El PSOE desvela que el Ayuntamiento conocía que el vertido de Costacabana podría producirse jueves 13 de abril de 2023 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adriana Valverde asegura que “al PP solo le interesa cuidar el agua cuando puede hacer negocio con ella” La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado a conocer que el Ayuntamiento era “perfectamente conocedor” de que el vertido de agua procedente del acuífero en la Rambla del Charco de Costacabana podría producirse con motivo de las obras que está construyendo la Empresa Municipal Almería XXI. Valverde ha desvelado que existe un informe del gerente de Almería XXI en el que dice literalmente que “el nivel freático de la zona de las obras se encuentra situado a una profundidad aproximada de 3 metros desde la rasante del viario, por lo que para poder realizar la cimentación y poder trabajar en seco es imprescindible proceder al bombeo del agua que aflora en el fondo de la excavación, circunstancia que estaba prevista en el proyecto que obtuvo licencia y fue puesta de manifiesto en el estudio geotécnico de la parcela”. Para la portavoz socialista, “estamos ante un nuevo episodio, como ocurrió en Las Salinas de Cabo de Gata, en el que los responsables del PP en el Ayuntamiento miran para otro lado” y, al respecto, se ha preguntado “por qué han dejado que durante dos meses que se viertan miles y miles de litros de agua al mar cuando podrían haber previsto el aprovechamiento de ese agua desde un principio”. Adriana Valverde ha criticado, “una vez más, la falta de previsión y de planificación del equipo de Gobierno del PP” porque, en su opinión, “a la vista de los estudios geotécnicos para la construcción de esas viviendas, se podrían haber puesto en contacto con los regantes para advertirles que existía la posibilidad de ese vertido y avanzar con ellos en una posible solución para que pudieran usar esa agua”. En este sentido, ha valorado que ya ha habido regantes que se han pronunciado sobre esto manifestando que esa agua, a pesar de su alta salinidad, tratada convenientemente, podría haber sido aprovechada en la actual campaña. “Estamos en una situación de crisis por sequía y no podemos permitirnos tirar ni una sola gota de agua”, ha reiterado la portavoz socialista, quien ha explicado que “muy cerca de donde se están construyendo las viviendas hay una balsa que pertenece a la Comunidad de Regantes Las 4 Vegas con quien ni siquiera se han puesto en contacto desde el Ayuntamiento”. “Ese agua que se está tirando al mar no se ha ofrecido a los regantes para que pueda ser utilizada para el riego. No sólo hay una falta de previsión del PP, también una falta de compromiso con los agricultores y con los vecinos de Almería”, ha repetido Valverde. Para Valverde, “este episodio deja claro que si no hay negocio de por medio al PP le da igual la sostenibilidad, el ahorro de agua y el medio ambiente” y ha afeado a la alcaldesa “que aún no se haya desplazado a Costacabana para tranquilizar a los vecinos y estudiar una solución que pueda ser válida para los regantes”. La portavoz socialista ha expresado su asombro por la desidia que el PP en el Ayuntamiento está teniendo ante el vertido al mar de un volumen de agua de entre los 1.500 y los 2.000 metros cúbicos diarios, y ha insistido en que “lo que está sucediendo en Costacabana nos está recordando a lo sucedido en Las Salinas de Cabo de Gata, cuando desde el PP en el Ayuntamiento no se dijo absolutamente nada ni intervino para nada ante la desecación que estaba sufriendo la zona”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

