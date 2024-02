Deportes Ampliar BM Benidorm B derriba la muralla y el CBM Cantera Sur El Ejido la reconstruye a tiempo (35-21) lunes 12 de febrero de 2024 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los alicantinos remontaron el 5-1 inicial y estuvieron un gol por delante hasta poco después del descanso, pero los azulinos firmaron una espectacular segunda parte El liderato casi inmaculado (16 triunfos consecutivos) del Club Balonmano Cantera Sur El Ejido fue discutido este pasado sábado por Servigroup BM Benidorm B, que a pesar de lo que dice el marcador final de 35-21 complicó la vida a los azulinos en dicho duelo de la vigésima jornada de la Primera División Nacional, desarrollado en el Pabellón Municipal de Las Norias. Allí, además se vivió un momento histórico con tres ejidenses sobre la cancha, uniéndose a Balaguer los juveniles Eloy e Imran, que debutaron en competición oficial con el primer equipo. Pero antes, los discípulos de Carlos Peral tuvieron que trabajar de lo lindo frente al actual colista, en cuyas filas hay varios jugadores que han competido años o al menos que han probado la Liga Asobal. Y es que el 5-1 a los cinco minutos parecía que iba a ser una tarde plácida, hasta que el técnico Alejandro Cutanda pidió tiempo muerto que despertó a los alicantinos y devolvió el parcial, 1-5, empatando 6-6 en el minuto 12 y a continuación vino la alternancia anotadora que se mantuvo con el 8-7 del minuto 14 y de ahí al 10-8 en el minuto 16. Otro parcial a favor de los visitantes, esta vez 1-4, les puso al mando con el 11-12 a los 23 minutos, llevando la batuta en el intercambio de goles aunque al descanso el resultado era 14-14, tras romper el filial benidormense la muralla defensiva de la que suelen hacer gala los canterano-sureños, quienes la recompusieron ladrillo a ladrillo a partir del 15-16 en el minuto 33 y el 17-16 del 34 se convirtió en el 23-17 del 43 (parcial de 8-1 en 10 minutos). Ya abierta la brecha, esta no se cerró en el resto del choque, sobre todo desde el 27-20 entrado el minuto 50, cosechando los almerienses un nuevo parcial rimbombante (8-0 en nueve minutos), destacando en la victoria coral las aportaciones de Javi Torre y Jean De Jesus (con ocho y cinco tantos respectivamente) junto a las numerosas paradas de Murillo (incluso marcó dos goles). El próximo sábado a las 20 horas, Cantera Sur se medirá a Levante UD BM Marni en el Polideportivo Marni de la capital valenciana. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

