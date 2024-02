Opinión Ampliar (Foto: malasombra) No es que me interesen las gallegas Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 13 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vamos a aclarar lo del titular: Uno se refiere a las elecciones, no a las mujeres nacidas en esas tierras, como ustedes pueden comprender, y las que se les tiene un tierno cariño. Pero, hay veces que los humanos metemos la pata en los últimos minutos del partido. Recuerdo hace años, estaba de delegado del gobierno en Sevilla un malagueño famoso por estas tierras, y no se le ocurrió otra cosa que, tras finalizar rueda de prensa, en ese minuto para el secreto con los periodistas que aseguran no se va a publicar, tuvo la ocurrencia de decir que los socialistas iban a meter en la cárcel a Pujol. ¿Se acuerdan? A la media ahora estaba escrita en los papeles. Y el cese de aquel político preparado. No sé si va a hacer algo parecido el Pp, pero el que hiciera lo mismo que aquel socialista, y soltara lo de indultar al chico del mocho sobre la cabeza, se lo merece. Frotándose las manos están en el Psoe y en Vox. Estos del Pp, o son tontos, o quieren perder la mayoría en Galicia. Otra cuestión que me ha llamado la atención son unas declaraciones de algunos de los líderes de Sumar, o fue de Iu, quizás lo dijo uno de Podemos, que según parece van a seguir sus compañeros en otros puntos de la península en la que por ahora vivimos. Dicen las encuestas, los políticos se lo creen todo, que los chicos de la izquierda-izquierda pueden lograr dos puestos en el nuevo parlamento de gaitas y tamboriles para el partido de la señora Díaz, doña Yolanda. La hoy separada ministra de trabajo del gobierno de Sánchez, después de veinte años de bien casada. Lo que da el dinero, lo que aporta el poder. ¡A vivir la libertad! Según se ha sabido los dos escaños que van a conseguir, dicho por sus líderes, son gracias a las visitas de doña Yoli al Papa Francisco. Las caritas que ella le ha puesto y las palabras de Francisco a ella y a su partido dedicadas van a por los dos candidatos. Uno tiene sus dudas de que los votos los vaya a conseguir el Papa desde el Vaticano, no le veo tanta influencia, pero si es verdad que existen los milagros, estando de por medio las manos del hombre que viste de blanco, es posible que estemos ante uno de ellos. ¡Vivan los milagros! De ser verdad la influencia del Papa y de sus vicarios en la política y en los resultados de futuro de cara a los partidos de la izquierda-izquierda (milagros tiene y ofrece la Iglesia Católica), no sería nada extraño que se esté pensando el edil almeriense, don Alejandro Lorenzo, pedirle una audiencia al señor Obispo. A él le va a ser complicado llegar a una audiencia Papal, y más si el hombre la quiere privada y cariñosa, para eso ya está su jefa, pero con el señor Obispo puede tener una oportunidad más o menos parecida. Y si de cara a las próximas elecciones se pueden conseguir algunos votos más para el partido de Alejandro, abrazo con el Obispo Gómez Cantero, sentido abrazo, cariñoso como los de Yoli y a esperar el milagro del Obispo almeriense a través de su amistad y apoyo a la Iglesia de Francisco. Conozco militantes de Izquierda, de la de verdad, no de la de Yoli y Pedro Sánchez, que llevan muy bien y con la cara muy alta la pertenencia a alguna cofradía de Semana Santa, por lo que no es de extrañar el cariño que debe sentir Yoli por el Papa, como tampoco el que nos pueda ofrecer uno de estos meses, o quizás años, falta aún mucho para la nuevas municipales, el edil Alejandro Lorenzo dedicado al obispo Cantero de Almería. Todo sea por un milagro en la capital, pero antes en Galicia. Juan Torrijos Arribas Periodista 80 artículos Todos los firmantes