Burgos dice que el PSOE miente porque "Ciudadanos no ha pactado la comisión de investigación del Caso Mascarillas"

sábado 26 de junio de 2021 , 13:06h

Según el portavoz del grupo provincial de Ciudadanos en Diputación, Rafael Burgos: "Si el Partido Socialista aspira a presidir dicho órgano, la mentira para enredar y crear confusión es el peor aval posible"





“Desmentimos taxativamente al PSOE: Ciudadanos no ha pactado la comisión de investigación en la Diputación de Almería sobre el Caso Mascarillas", con estas palabras, el portavoz del grupo provincial de Cs, Rafael Burgos, ha negado rotundamente ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular sobre dicho órgano. "Si el Partido Socialista aspira a presidirla, la mentira para enredar y crear confusión, es el peor aval posible", ha advertido el diputado provincial.



"No voy a permitir que el PSOE utilice el nombre de nuestra formación para buscar rédito político y para ocupar su cuota de pantalla", ha aseverado Burgos, añadiendo que: "Cada cual tiene su forma de ejercer la oposición y de ser un servidor público, los actos hablan por uno mismo más que las palabras".



Según ha afirmado el también coordinador provincial de la formación naranja: "En Ciudadanos no buscamos un titular o una foto, para nosotros, la Institución está por encima de todo". A lo que ha aclarado: "Solo buscamos que se trate el Caso Mascarillas con luz y taquígrafos, que esa información sea trasladada con transparencia a la opinión pública y que esta lamentable situación no se vuelva a repetir en esta casa".



Por otra parte, y ante las críticas socialistas sobre la propuesta de Ciudadanos para presidir el órgano de investigación creado en el seno de la Diputación de Almería, Rafael Burgos ha respondido que "Ciudadanos está tan legitimado como cualquier otro grupo de la oposición a presidir la comisión, tanto como el que más porque, en nuestra trayectoria, no contamos con ningún caso de corrupción al frente de las administraciones y no todos pueden decir lo mismo". Además, ha hecho referencia a la experiencia de la formación naranja en liderar estas cuestiones ya que "Cs preside la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), ¿recuerdan los socialistas de qué se trata?".



El portavoz provincial de Ciudadanos en la Diputación también ha hecho referencia al último Pleno extraordinario donde "si los diputados del PSOE hacen memoria, fue VOX el primero en proponer la creación de dicho órgano y, sin tenerlo en cuenta, ellos lo elevaron también cuando ya estaba sobre la mesa". Según ha afirmado Rafael Burgos: "Vemos más razonable nuestra reacción que fue la adhesión, ya que la iniciativa estaba clara desde el primer momento". El diputado de Cs también ha recordado que "planteamos presidir la comisión cuando, a punto de terminar el Pleno, ninguna otra formación lo había hecho". En palabras de Burgos: "Si en el PSOE no controlaron los tiempos que se lo hagan mirar, pero que no proyecte esa falta de reflejos sobre nosotros".

Para concluir el coordinador provincial de la formación naranja ha mostrado su contrariedad al observar que, para presidir la comisión de investigación del Caso Mascarillas "el PSOE utiliza el argumento de que es el principal grupo de la oposición cuando, por el mismo motivo, se le ofreció presidir la Comisión Especial de Cuentas y, en cambio, renunció a ello". Rafael Burgos ha apuntado a que, cabe la posibilidad de que "sobre el ofrecimiento fallido, no había tantos focos y que la relevancia mediática no es la misma".